Wie Medien berichten, schickt die Fluglinie Austrian Airlines, kurz AUA, wegen der Corona-Virus rund 7.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit.

ÖSTERREICH. Eine offizielle Bestätigung seitens der AUA gibt es vorerst nicht: „Wir prüfen personalseitig verschiedene Maßnahmen, um auf die Coronakrise zu reagieren, die Kurzarbeit ist eine davon“, sagte eine Sprecherin der Airline. Es soll um 7000 betroffene Mitarbeiter gehen, die von der Fluglinie vorsorglich beim Arbeitsmarktservice (AMS) zur Kurzarbeit angemeldet wurden. In Absprache mit dem Betriebsrat soll in den nächsten zwei Wochen festgelegt werden, wer genau in Kurzarbeit geschickt wird. Bei der Kurzarbeit kann die Arbeitszeit für einen bestimmten Zeitraum reduziert werden. Die Gehaltseinbußen werden zur Hälfte vom AMS ausgeglichen.

Lage spitzt sich zu

Bereits in den letzten Tagen haben sich derartige Maßnahmen in der Branche abgezeichnet: Viele Fluglinien meldeten, dass die rasche Ausbreitung des Coronavirus in Europa die Airlines besonders hart treffen würden. Der Flughafen Wien befindet sich auch in der Vorbereitung und kündigte ein Sparpaket an. Seit einer Woche brechen die Passagierzahlen in Wien-Schwechat deutlich ein. Die Fluglinien dünnen ihr Flugangebot immer mehr aus: Flüge nach Israel wurden von der AUA, Wizzair sowie Laudamotion bis Ende März eingestellt.

Unterdessen sicherte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) seine Unterstützung zu: "Wir agieren mit Überbrückungshilfen für kleine und mittlere Unternehmen, Kreditgarantien und vor allem mit dem Instrument der Kurzarbeit für größere Unternehmen", sagte Kurz am Freitag.

