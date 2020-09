Die Österreicher sind in Sachen Finanzwissen wenig sattelfest. ÖVP-Wien-Spitzenkandidat und Finanzminister Gernot Blümel plant mit der OECD eine bundesweite Strategie, um das zu ändern.



ÖSTERREICH. Da die Finanzbildung alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten betreffe, brauche es eine Gesamtstrategie zur Finanzbildung, die wir gemeinsam erarbeiten, so Blümel. Dabei gehe es nicht nur um mehr Schulstunden, sondern um eine breite Wissensvermittlung. "Wir wollen, dass die Österreicherinnen und Österreicher gute Finanzentscheidungen treffen, individuell vorsorgen und mehr aus ihrem Geld machen können“, betonte der Finanzminister.

9 Prozent handeln mit Wertpapieren

Laut dem Finanzministerium würden 70 Prozent der Österreicher nicht wissen, was ein Fonds ist. Rund 40 Prozent der jungen Erwachsenen fühlten sich nicht sicher genug, um etwa eine Wohnung oder ein Auto zu kaufen, zu mieten oder zu leasen. 2017 hatten 41 Prozent der Haushalte ihr Geld am Sparbuch angelegt, aber gleichzeitig legen nur neun Prozent ihr Geld in Wertpapieren an. Schließlich würden bis zu 40 Prozent der Ungleichheiten bei der Altersvorsorge durch Unterschiede im Finanzwissen entstehen.

Grund genug das zu ändern: "Diese Zahlen machen deutlich, dass im Bereich der Finanzbildung viel zu tun ist. Gerade in Zeiten der Digitalisierung, wo es immer leichter wird, bargeldlos Geld auszugeben, ist es wichtig, den Menschen die nötige Sicherheit und das erforderliche Wissen zur Verfügung zu stellen", so Blümel. Dass dabei 34 Prozent der Haushalte verschuldet sind, bringt der Ressortchef allerdings nicht in Verbindung mit dem mangelnden Finanzwissen, zeige aber die "Notwendigkeit zur Aufklärung über den besseren Umgang mit Finanzen", meinte Blümel. Ihm schwebe eine Art "Finanzführerschein" vor. Die Pläne sollen bis Ende 2021 fertiggestellt sein.