Die Geschäftsführung und der Beirat des Tiroler Kristallkonzerns Swarovski haben sich erneut klar zum Standort Wattens bekannt. Inzwischen hielten die Beschäftigten eine Mahnwache gegen den geplanten Stellenabbau ab. Rund 300 bis 400 Mitarbeiter hatten sich dazu in Wattens versammelt.

ÖSTERREICH. Mit Schutzmasken und Plakaten zogen die Mitarbeiter dann vom Portier der Swarovski-Zentrale über die Swarovski-Straße zum Marie Swarovski Haus. Dort fand am Freitag die Gesellschafterversammlung des Kristallkonzerns statt.

Kein Macht-Poker

Auf den Plakaten hieß es unter anderem: "Kein Macht-Poker auf dem Rücken der Belegschaft", "Jeder Arbeitsplatz hat ein Gesicht", "Wir sind Swarovski" oder "Bitte sagt Nein zum Weggang". Die besorgten Mitarbeiter wurden vor dem Tor zum Marie Swarovski Haus von einigen Swarovski-Familienmitglieder empfangen und begrüßt. Daniel Swarovski versicherte: "Wir wollen, dass Wattens absolut abgesichert ist", und auch Nadja Swarovski meinte: "Wir stehen für Wattens". Nicht alle Beschäftigten schenkten diesen Worten Glauben.

"Schmerzlich, aber notwendig"

Swarovski hatte im Juli angekündigt, dass man im Herbst von den derzeit noch bestehenden 4.600 Stellen weitere 1.000 abbauen müsse. Bis 2022 wolle man zudem noch weitere 600 Stellen abbauen. Somit sollten mittelfristig nur mehr rund 3.000 Menschen am Hauptsitz beschäftigt sein. Dabei handle es sich um eine "zwar schmerzliche, aber notwendige" Redimensionierung und Kapazitätsanpassung. In einer Aussendung der Geschäftsführung zum Stellenabbau hieß es am Freitag, dass dies nicht nur Wattens betreffe sondern alle Standorte weltweit. Die Gerüchte über eine Abwanderung in die Schweiz oder gar Schließung des Standortes wurden von der Geschäftsführung erneut "klar zurückgewiesen".

Versammlung dauert den ganzen Freitag

In den vergangenen Tagen hatte sich viele Swarovski-Familienmitglieder alarmiert gezeigt, denn man fürchtete sich vor einer Aufgabe Wattens als Hauptstandort des Unternehmens. "Selbstverständlich gibt es bei über 80 Gesellschaftern Meinungsdiversität, nicht zuletzt deshalb, weil es auch auf Gesellschafterseite zu Einschnitten kommen wird. Die große Mehrheit inklusive der Geschäftsführung steht hinter dem eingeschlagenen Weg und trägt ihn vollinhaltlich mit. Es ist uns jedoch wichtig, möglichst alle Familienmitglieder einzubinden und mitzunehmen", meinte Vorstandschef Robert Buchbauer. Die Gesellschafterversammlung soll den ganzen Freitag dauern.