Nach Vorwürfen der Gewerkschaft wegen Lohn- und Sozialdumpings in der Holzindustrie, rechtfertigen sich die Bundesforste: Während in den letzten Monaten die Lagerplätze der holzverarbeitenden Industrie bis an den Rand gefüllt waren, hat sich nun das Blatt gedreht. Die heimische Holzindustrie kämpft mit Versorgungsengpässen, ohne raschen Nachschub müssten Werke abstellen.

ÖSTERREICH. Ministerin Köstinger als Eigentümervertreterin der Bundesforste, offensichtlich auf ausländische Frächter zu Billigstkonditionen“, kritisiert Karl Delfs, Bundessekretär des Fachbereichs Straße in der Verkehrsgewerkschaft vida. Laut Medienberichten würden die Bundesforste konkret einen kroatischen Frächter mit der Durchführung von innerösterreichischen Holztransporten beauftragt haben. „Die Sache stinkt nicht nur wegen Verstößen gegen EU-Regelungen, sondern auch wegen des Verdachts auf Abgabenhinterziehung und Sozialdumping in Millionenhöhe“, sieht Delfs die Finanzpolizei und die Gesundheitskasse dringend gefordert, hier umgehend Kotrollen durchzuführen, „ob auch tatsächlich alles mit rechten Dingen zugeht“.

Bundesforste verteidigen sich

„Heimisches Holz ist in ausreichendem Maß vorhanden, das Nadelöhr jedoch sind die Lieferkapazitäten. Die aktuellen Holzspitzen sind mit den herkömmlich verfügbaren Frachtkapazitäten kaum abzudecken“, so Rudolf Freidhager, Vorstand der Österreichischen Bundesforste (ÖBf) zur aktuellen Situation. Das tägliche Frachtaufkommen der Bundesforste habe sich in den letzten Wochen nahezu verdoppelt, Lagerware auf Nasslagern wurde in kürzester Zeit abgesetzt.

Zusammenarbeit mit regionalen Frächtern

„Wir stoßen mit den verfügbaren Kapazitäten und heimischen Frächtern an die Grenzen. Temporär wurden zusätzliche Frächter beauftragt, um die Kapazitäten bewältigen zu können“, so Freidhager. „Selbstverständlich können – wir sind in der EU – auch Frächter aus Nachbarländern beauftragt werden, wenngleich wir üblicherweise nahezu ausschließlich mit regionalen Frächtern zusammenarbeiten. Und selbstverständlich werden alle geltenden Bestimmungen und Kabotagevorschriften lückenlos eingehalten. Die von vida erhobenen Vorwürfe weisen wir auf das Schärfste zurück. Sie entbehren jeglicher Grundlage, sind frei erfunden und reine Polemik.“

Insbesondere die auf reine Straßentransporte ausgelegten Fahrten seien maximal optimiert und die LKW-Züge permanent beladen, um Leerfahrten zu vermeiden. Sobald die Lagervorräte der Holzindustrie in den nächsten Wochen wieder aufgebaut sein werden, werde es zu einer merklichen Entlastung der Transportsituation kommen. „Viele Branchen kämpfen im Moment mit den massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie. Wir setzen alles daran, trotz der Ausnahmesituation die Holzproduktion in allen Bundesländern aufrecht zu erhalten und die Rohstoffversorgung sicherzustellen. Damit halten wir nicht nur wertvolle Arbeitsplätze, sondern leisten einen wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung und Stärkung der heimischen Wirtschaft“, so ÖBf-Vorstand Rudolf Freidhager.

Schadholz soll per Gesetz gekauft werden müssen