402.378 Menschen waren im Dezember ohne Jobs oder in Schulungen gemeldet, gut 5000 weniger als im Dezember 2019. Noch immer ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen über dem Vorkrisenniveau. Zur Kurzarbeit waren 176.529 Personen angemeldet.

ÖSTERREICH. Per Ende Dezember liegt die Arbeitslosenquote somit bei 8,1 Prozent. Die Bilanz der Arbeitslosenzahlen im Dezember zeige, dass im Monatsvergleich weniger Menschen arbeitslos gemeldet sind als vor Beginn der Pandemie, so das Arbeitsministerium in einer Aussendung. Verglichen zum Dezember vor einem Jahr sind um rund 119.000 Menschen weniger arbeitslos oder in Schulungen gewesen.

"Es entspricht dem gewöhnlichen Trend, dass saisonale Effekte zum Jahreswechsel am österreichischen Arbeitsmarkt wirken", meinte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP). Dennoch bewege sich die Arbeitslosigkeit in einem für diese Jahreszeit niedrigeren Ausmaß als in den Vorjahren. Positiv sei auch, dass die Arbeitslosigkeit im Jahresverlauf um rund 130.000 Personen abgenommen habe. "Das zeigt, dass unsere Maßnahmen wirken und die Dynamik am Arbeitsmarkt trotz zeitweiser Einschränkungen, die pandemiebedingt notwendig waren, besser ist als erwartet", so Kocher.

Generell habe sich der "Arbeitsmarkt gegen die Pandemieentwicklung immunisiert", also größere Ausbrüche sorgen nicht mehr für ein starken Anstieg der Arbeitslosigkeit, zieht der Arbeitsminister im Ö1-Mittagsjournal ein Fazit des abgelaufenen Jahres. Die Unsicherheit bleibt aber weiterhin groß.

Die Langzeitarbeitslosigkeit bleibt eine große Herausforderung.

Foto: Barbara Ebner

hochgeladen von Barbara Schuster

Abnahme bei Jugendarbeitslosigkeit

Die Arbeitslosenquote bei Frauen lag Ende Dezember um 2,3 Prozentpunkte unter jener der Männer. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein deutlicher Rückgang der Arbeitslosigkeit sowohl bei Frauen (-31,4 Prozent) als auch bei Männern (- 23,5 Prozent) zu verzeichnen. Ende Dezember 2020 waren 194.006 Frauen arbeitslos gemeldet und 265.676 Männer.

Die Jugendarbeitslosigkeit liegt derzeit bei 32.180 Personen. Sie ist im Vorjahresvergleich um 13.206 Personen gesunken. Kocher führt dies auf Maßnahmen wie ein sogenanntes Jugendcoaching zurück und auf die Tätigkeit einer Taskforce für Jugendbeschäftigung.

Kocher sprach im Rahmen der Kurzarbeitszahl von einem "recht moderaten Ausmaß.

Foto: Christopher Dunker/BKA

hochgeladen von Julia Schmidbaur

Langzeitarbeitslosigkeit über Vorkrisenniveau

Weiterhin besorgniserregend ist der Anstieg bei der Langzeitarbeitslosigkeit. Ende Dezember 2021 befanden sich mit 115.743 Langzeitarbeitslosen um 20.877 Personen mehr in Langzeitarbeitslosigkeit als im Vergleichszeitraum 2019, vor der Krise. "Auch im Jahr 2022 liegt daher unser Fokus auf der Reduktion der Langzeitarbeitslosigkeit durch Maßnahmen im Rahmen des Programms Sprungbrett", so Kocher.

176.529 Personen waren Ende des Jahres in Kurzarbeit. Kocher sprach hier von einem "recht moderaten Ausmaß. Entscheidend wird sein, wie stark die Kurzarbeit nach den Abrechnungen tatsächlich in Anspruch genommen wurde. Es ist jedenfalls zu erwarten, dass die Inanspruchnahme der Kurzarbeit bei weitem nicht das Ausmaß des Vergleichszeitraums 2020 erreichen wird." Zum Jahreswechsel 2020/2021 waren rund 390.000 Personen in Kurzarbeit.

Ruf nach mehr Offensiven im Arbeitsmarkt

SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch fordert viel mehr Angebote und Anreize für Langzeitarbeitslose, damit es die Betroffenen wieder in den Arbeitsmarkt schaffen. "Hier ist die Regierung schon das ganze Jahr säumig“.

Wenn es nach dem ÖGB müsse der Kampf gegen Arbeitslosigkeit 2022 noch intensiver geführt werden. Es braucht „einen Schub in der aktiven Arbeitsmarktpolitik, etwa durch Arbeitsstiftungen im Bereich der Pflege oder auch die längst überfällige Umsetzung einer Umweltstiftung. Mit Hilfe dieser Stiftungen könnten die Arbeitslosen von heute die Fachkräfte von morgen sein. Abgesehen davon fordert Reischl einmal mehr, dass das Arbeitslosengeld auf 70 Prozent Nettoersatzrate erhöht wird: „Ein deutlich höheres Arbeitslosengeld schützt die Betroffenen, die unverschuldet keine neuen Jobs finden, vor einem finanziellen und sozialen Absturz.“ Auch AK-Präsidentin Renate Anderl will von ÖVP und Grünen im neuen Jahr „volle Kraft, um den Arbeitsmarkt wieder in Ordnung zu bringen“.

Bist du derzeit arbeitslos?

Mehr zum Thema findest duHIER

AMS Wien blickt optimistisch auf das Jahr 2022