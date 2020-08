Paukenschlag im Elektrohandel: Die Marke "Saturn" wird eingestampft, ab 1. Oktober soll es nur mehr "Media Markt" geben. Und: 3.500 Menschen sind ihren Job los. 14 Standorte sollen geschlossen werden. Ob das auch Standorte in Österreich betrifft, darüber herrscht bis dato noch Schweigen. Auf Nachfrage von RMA-Redakteurin Anna Richter-Trummer heiß es: "Ob und inwieweit Märkte oder Mitarbeiter in Österreich betroffen sein werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden."



ÖSTERREICH. Das Corona-Jahr ist auch Jahr der traurigen Rekorde: Noch nie in der Geschichte der zweiten Republik war die Arbeitslosigkeit höher, jetzt trifft es wieder 3.500 Arbeiter und Angestellte, die ihren Job verlieren. Die Elektrohandelsketten Saturn und Media Markt sparen ein und streichen tausende Jobs samt 14 Standorte. Grund: Rückgänge im Konsum, Konkurrenz im Onlinefachhandel und der Lockdown durch die Corona-Pandemie.

Ab 1. Oktober: Saturn geschlossen

Erst Mitte Juli hatte die Elektronikkette bekannt gegeben, die Marke Saturn in Österreich einzustampfen. Mit 1. Oktober soll es nur noch die Marke Media Markt geben.Die Arbeitsplätze würden in den kommenden zwei bis drei Jahren vor allem im europäischen Ausland gestrichen, teilte der Mehrheitseigentümer der beiden Ketten, die Holding Ceconomy, am Mittwoch in Düsseldorf nach einer Sitzung des Aufsichtsrats mit.Ob und wie viele Stellen bei der Österreich-Tochter abgebaut werden, ist noch nicht bekannt.

3.500 Vollzeitstellen werden eingespart



Der Mutterkonzern Ceconomy plant eine Neuausrichtung seines Geschäfts. Bei den Elektronikhandelsketten Media Markt und Saturn sollen dadurch 3.500 der rund 45.000 Vollzeitstellen wegfallen. Ceconomy war durch den hohen Wettbewerbsdruck von Onlinehändlern wie Amazon schon vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie in die Krise geraten, die Corona-Folgen haben die Probleme aber noch verschärft. Die Holding hatte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 wegen der behördlich verordneten Schließung von Märkten und hohen Abschreibungen einen Verlust von 309 Millionen Euro verzeichnet. Im Mai und Juni habe es aber Umsatzwachstum gegeben.

Zukunft österreichischer Mitarbeiter unklar



"Nachdem die zuständigen Gremien gestern die Einführung der neuen Organisationsstruktur bei der MediaMarktSaturn Retail Group genehmigt haben, werden nun mit allen beteiligten Parteien in allen Ländern weitere Einzelheiten des Operating Model und des damit verbundenen Zeitplans für die Umsetzung erörtert", so eine „Sprecherin des Unternehmens“ gegenüber RMA-Redakteurin Anna Richter-Trummer: "Dabei geht es um die Optimierung und Vereinheitlichung von Strukturen und Prozessen – unternehmensweit, über alle Länder hinweg sowohl für Verwaltungsfunktionen als auch für die Organisation der Märkte. Storeschließungen stehen dabei nicht im Fokus." Laut Sprecherin muss die Einführung der neuen Organisationsstruktur nun mit den Arbeitnehmervertretern abgestimmt werden, ebenso mit dem Country Management und den Angestellten. Dass keine Jobs in Österreich abgebaut werden, das will man nicht bestätigen: "Diese Verhandlungen werden bald beginnen. Ob und inwieweit Märkte oder Mitarbeiter in Österreich betroffen sein werden, kann daher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden."

MediaMarkt und Saturn fusionieren zur alleinigen Marke MediaMarkt

Quellen: Zeit Online