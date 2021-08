Der Bund hat gemeinsam mit dem Gemeindebund eine Initiative zur regionalen Beschaffung von Lebensmitteln in den Gemeinden gestartet. Basis dafür ist der „Aktionsplan Nachhaltige Beschaffung“, der bereits im Ministerrat beschlossen wurde. Ein Schwerpunkt in diesem Aktionsplan ist, dass in der Gemeinschaftsverpflegung öffentlicher Einrichtungen künftig regional beschafft werden soll.

ÖSTERREICH. Drei von vier Österreichern wünschen sich eine Ausweitung des Angebots an regionalen Lebensmitteln. Wer regional kauft, stärkt bäuerliche Familienbetriebe, schützt die Umwelt durch kürzere Transportwege und sorgt dafür, dass die Wertschöpfung erhalten bleibt.

Mit gutem Beispiel voran gehen

Der Bund geht mit gutem Beispiel voran und will mit der Initiative „Österreich isst regional“ und dem Aktionsplan Nachhaltige Beschaffung aufzeigen, wie der regionalen Lebensmitteleinkauf in der öffentlichen Beschaffung gestaltet werden kann. Ziel laut Regierungsprogramm ist die 100-prozentige regionale und saisonale öffentliche Beschaffung bei Lebensmitteln mit Erhöhung des Bio-Anteils. Die beschafften Lebensmittel stammen möglichst zu 100 Prozent aus der Region. Das beschaffte Obst und Gemüse ist möglichst saisonal.

Folgende Mindestanteile der beschafften Lebensmittel müssen aus biologischer Erzeugung stammen:

Mind. 25 % ab dem Jahr 2023

Mind. 30 % ab dem Jahr 2025

Mind. 55 % ab dem Jahr 2030

GVO-freie Fütterung bei Rind und Schweinefleisch (Huhn schon jetzt GVO-frei)

Mind. 5 Prozent ab dem Jahr 2021

Mind. 40 Prozent ab dem Jahr 2023

100 Prozent ab dem Jahr 2025

Frischeier mit Schale, Flüssigeier und Eipulver stammen aus Freiland- oder Bodenhaltung mit dem AMA-Gütesiegel oder Biosiegel

Tierprodukte (Eier und Fleisch) stammen von Betrieben, die Mitglied eines anerkannten Tiergesundheitsdienstes sind.

Fleischprodukte gibt es nur mehr mit AMA-Gütesiegel „Mehr Tierwohl“ oder vergleichbaren Standards.

Fisch stammt aus regionalen Gewässern oder aus nachhaltiger artspezifischer Aquakultur.

Herkunftskennzeichnung in Kantinen:

- Fleisch, Eiern und Milch (Angabe mind. mit „Österreich“, „EU“ oder „Nicht-EU“) muss gut sichtbar aufliegen. Für Fleisch bedeutet Herkunft, wo die Tiere geboren, gemästet und geschlachtet wurden.

- Fleisch, Eier und Milch aus biologischer Erzeugung sind auszuweisen (Angabe mind. „Bio-Milch“, „Bio-Fleisch“, „Bio-Eier“).

- Damit geht der Bund bei der Herkunftskennzeichnung voran und setzt schon jetzt um, was später für Regal im Handel und in der Kantine im öffentlichen Raum gilt.

Gemeinden spielen zentrale Rolle

Den Gemeinden kommt dabei eine wesentliche Rolle zu, sie sind Erhalterinnen der Pflichtschulen und Kinderbetreuungseinrichtungen. 5.500 Kinderbetreuungseinrichtungen – von der Krabbelstube, über die Kindergärten bis hin zu Nachmittagsbetreuung- und Horteinrichtungen werden von Gemeinden verwaltet und erhalten. 72 Prozent aller Kindergärten stehen unter kommunaler Verwaltung. Darüber hinaus sind die Kommunen für den Erhalt und damit auch die Gemeinschaftsverpflegung von 4.200 Volks- und Mittelschulen sowie Sonderschulen und Polytechnische Schulen verantwortlich.

„Forum Österreich isst regional“

Gemeinsam wurde den Bundesländern daher die Bundesbeschaffung GmbH beauftragt, das Projekt „Forum Österreich isst regional“ zu koordinieren und öffentliche Kantinen dabei zu unterstützen, Lebensmittel regionaler und saisonaler zu beschaffen. Mit dem neuen Leitfaden „Los geht’s: mehr Qualität auf unseren Tellern“ für Gemeinden und öffentliche Kantinen (Land und Bund) soll ein Anstoß für eine möglichst regionale und saisonale öffentliche Beschaffung bei Lebensmitteln gesetzt werden. Best-Practice Beispiel sollen zudem zeigen, wie einfach es sein kann, auf regionale Qualität zu setzen.

Ein paar Fakten zu "Österreich isst regional":

• Wenn nur um ein Prozent mehr heimische Lebensmittel gekauft werden, schafft das 3.100 Arbeitsplätze und eine zusätzliche Wertschöpfung von 140 Mio. Euro.

• 1,8 Mio. Menschen werden in Österreich täglich in Kantinen versorgt, rund 450.000 davon in öffentlichen Einrichtungen.

• Die Bundeskantinen haben einen Wareneinsatz von 1,35 Mio. Euro pro Tag und mehr als 330 Mio. Euro pro Jahr.

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP):

„1,8 Mio. Personen essen Tag für Tag außer Haus, rund 450.000 Personen davon in öffentlichen Einrichtungen. Das ist ein enormer Hebel, mit dem wir aktiv das Klima schützen und gleichzeitig unsere Landwirtschaft unterstützen.“

Alfred Riedl Präsident des österreichischen Gemeindebundes:

„Nachhaltigkeit wird heute in nahezu allen Bereichen unseres Alltags gelebt, aber auch von der Bevölkerung eingefordert. Deswegen ist nachhaltige Beschaffung auch für die Gemeinden ein aktuelles Thema - nicht nur aufgrund des Nachhaltigkeitskonzepts, sondern auch wegen der finanziellen Einsparungen. Regionaler Einkauf fördert nämlich heimische Arbeitsplätze und kurbelt unsere Wirtschaft an. Die Initiative „Österreich isst regional“ leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz und setzt gleichzeitig ein sichtbares Zeichen, dass auch die Gemeinden als Vorbilder für Klima-, Umwelt- und Naturschutz ihrer Rolle gerecht werden. Mit der Broschüre wollen wir aber auch die Bewusstseinsbildung für die regionale Wertschöpfung, die kurzen Wege und das Potenzial für regionale Arbeitsplätze stärken und fördern.“

