Der Modekonzern Palmers zahlt Kunden nun doch ihr Geld für gekaufte FFP2-Masken von Hygiene Austria zurück.

ÖSTERREICH. Das gab die Arbeiterkammer (AK) Wien gegenüber Help.ORF.at am Dienstag bekannt. Demnach kann jeder, der eine Maske direkt in einer Palmers-Filiale oder im Palmers-Onlineshop gekauft hat, und sie nach Bekanntwerden der teilweisen Produktion in China nicht mehr verwenden möchte, diese zurückgeben. Das Geld wird zurück erstattet.

„Nach unserer Intervention hat der Palmers-Kundendienst zugesichert, dass auf Wunsch das Geld erstattet wird. Diese kundenfreundliche Regelung begrüßen wir,“ erklärte Gabriele Zgubic, Leiterin der Abteilung Konsumentenschutz der Arbeiterkammer (AK) Wien gegenüber orf.at .

Hygiene Austria verweigert Rücknahme

Kunden, die ihre Masken im Onlineshop von Hygiene Austria gekauft haben, haben weiterhin das Nachsehen. Das Unternehmen verweigert, die Schutzmasken zurückzunehmen. Mit der Hygiene Austria stehe die AK noch in Verhandlungen, so Zgubic. Sie sei "ebenso aufgefordert, eine kundenfreundliche Lösung für betroffene KonsumentInnen anzubieten“.

Auch Palmers hatte bislang die Rücknahme der Masken verweigert. Begründet wurde das vom Unternehmen damit, dass das 30-tägige Umtauschrecht bereits abgelaufen sei. Im Dezember kosteten die Masken noch 4,99 Euro pro Stück.

