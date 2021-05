Mit einer Studie über die Wohlfahrtseffekte der Migration will die Boston Consulting Group (BCG) mit Vorurteilen aufräumen, dass Migration die Einheimischen ihre Arbeitsplätze kosten oder zu einem „Brain-Drain“ in den Herkunftsländern führen würde. Demnach ergibt sich für Österreich ein deutlicher Wohlstandsgewinn aus der Zuwanderung.

ÖSTERREICH. Die Analysten kommen in einer jüngst veröffentlichten Bewertung zu dem Ergebnis, dass 80 Prozent der Länder weltweit von Migration unterm Strich klar profitieren können. Im Schnitt verzeichne ein Land durch Zuwanderung durchschnittlich ein Plus im BIP-Wachstum von zwei Prozentpunkten.

Berücksichtigt wurden bei der Modellrechnung die Einwanderung, Auswanderung, das Bildungsniveau beider Ströme sowie Welthandel und Rücküberweisungen der Migranten in ihre Heimatländer, so Johann Harnoss, Associate Director für Innovation bei BCG.

Gewinn für Österreich

Laut der Studie ergibt sich für Österreich ein deutlicher Wohlstandsgewinn aus der Zuwanderung. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf und Jahr erhöhe sich aufgrund der Zu- und Auswanderungsströme um umgerechnet rund 1.390 Euro.

Österreich profitiere vor allem von der höheren Nachfrage, die durch die Zuwanderung im Inland entstehe, sowie von einer erhöhten Innovationskraft in den Firmen. Diese würden in erster Linie von mehr Diversität in den Teams profitieren, in weiterer Folge stiegen auch die Produktivität und die Einkommen. Die Einwanderung in andere EU-Länder, die wichtige Handelspartner für Österreich sind, verbessere zudem die Exportmöglichkeiten für österreichische Produkte.

Für die Migrationszahlen wurde die OECD-Statistik aus dem Jahr 2010 herangezogen – das sind laut BCG die aktuellsten weltweit vergleichbaren Zahlen. Für Österreich standen damals 10,8 Prozent Ein- und 4,6 Prozent Auswanderung (gemessen an der Gesamtbevölkerung) zu Buche.

8.933.346 Menschen lebten mit Stichtag 1. Jänner 2021 laut Statistik Austria in Österreich. Damit ist die Bevölkerung im Vergleich zu Jänner 2020 um 0,36 Prozent gewachsen. Ohne Zuwanderung wäre im Jahr 2020 ein Minus zu verzeichnen.

