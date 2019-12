Die Spritpreise dürfen auch weiterhin nicht laufend geändert werden.

ÖSTERREICH. Bereits vor über zehn Jahren wurde den laufenden täglichen Preisänderungen an den heimischen Zapfsäulen ein Ende bereitet. Und das bleibt auch so, wie das Wirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Die Spritpreis-Verordnung wird um drei weitere Jahre verlängert.

Konkret bedeutet das, dass die Preise an den Zapfsäulen nicht öfter als einmal am Tag und nur um zwölf Uhr erhöht werden dürfen. Senkungen sind jederzeit und beliebig oft möglich. „Wir wollen den Autofahrern weiterhin Preistransparenz und die Auswahl der günstigsten Tankstellen ermöglichen“, erklärt Wirtschaftsministerin Elisabeth Udolf-Strobl am Freitag per Aussendung. Dieses Modell beruhe auf der guten Kooperation der Tankstellenbetreiber, die durch laufende Einmeldung der aktuellen Preise funktioniere, hieß es.

Preistransparenz

Der Online-Spritpreisrechner des Bundesministeriums bietet die Möglichkeit der Bezirksabfrage: Zu dem gewählten Treibstoffprodukt werden die Preise der fünf günstigsten Tankstellen des jeweiligen Bezirks angezeigt. Die Nachfrage sei groß, heißt es aus dem Bundesministerium Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW). Jährlich gibt es auf der Online-Plattform rund 12 Millionen Abfragen der Spritpreise. Durch diese Regelung will das Wirtschaftsministerium für die Nutzer einen aktueller Überblick der Treibstoffpreise gewährleisten. Österreich sei hier Vorbild für andere Mitgliedstaaten und verfüge damit über ein Best Practice Modell in der Europäischen Union.