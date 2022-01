Wirtschaftshilfen in der Coronakrise können jetzt beantragt werden. 130 Mio. Euro wurden aus dem Härtefallfonds bereits ausgezahlt.

ÖSTERREICH. Die Coronakrise hat wirtschaftlich gesehen vor allem die Tourismus-Branche getroffen. In diesem Bereich wurden enorme Umsatzeinbußen verzeichnet. Neben den Hotels und Pensionen leiden auch zahlreiche land- und forstwirtschaftliche Betriebe unter der Pandemie. Schließlich sind diese auch Zulieferer für Hotels, Gastronomie und Schulen.

"Darum haben wir den Härtefallfonds und den Ausfallsbonus verlängert", so Elisabeth Köstinger (ÖVP), Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus. "Ab 17. Jänner 2022 können diese bewährten Wirtschaftshilfen beantragt werden", so die Ministerin. Start für den Antrag ist am Montag, 17. Jänner 2022. Die Abwicklung der Anträge erfolgen über die Agrarmarkt Austria (AMA).

Wer beantragen kann



Antragsberechtigt für die vierte Auszahlungsphase des Härtefallfonds sind unter anderen Wein- und Buschenschanken wie auch landwirtschaftliche Betriebe, die Zimmer vermieten. Das betrifft auch Betriebe, die Urlaub am Bauernhof anbieten oder Zulieferer sind.

Voraussetzung für eine Förderung ist ein Umsatzausfall von mindestens 40 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum. "Der Härtefall-Fonds hat sich als Auffangnetz seit Krisenbeginn bewährt", erklärt Köstinger die Maßnahme. "Gerade für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie Privatzimmervermieter haben wir damit eine gute Lösung gefunden, um Betriebe zu unterstützen. Insgesamt wurden dank der Covid-19-Hilfen bereits über 130 Millionen Euro an die Branchen ausgezahlt, so die Bundesministerin.

