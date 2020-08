Erneut kommt es zu einer großen Kündigungswelle. Diesmal trifft es den Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine. Dieser streicht an den steirischen Produktionsstandorten Kindberg und Kapfenberg Hunderte Jobs.

ÖSTERREICH. Traurige Nachrichten für das Mürztal. Einst Wiege der Schwerindustrie wackeln nun 500 bis 550 Jobs. Laut letzten Meldungen will die Voestalpine an den Standorten Kindberg und Kapfenberg massiv abbauen. Laut Konzernführung ist das Unternehmen durch die Corona-Krise in massive Verluste gerutscht.

Minus von 69,7 Millionen Euro



Nach Steuern häufte der Stahlkonzern ein Minus von 69,7 Millionen Euro an. Das meldet der Standard. Grund dafür sei die schwächelnde Nachfrage aus der Öl- und Gasindustrie und aus der Luftfahrtindustrie infolge der gedämpften Weltkonjunktur. Im Vorjahr verzeichnete Voestalpine noch einen Gewinn von 90,4 Millionen Euro.

Sozialplan für 550 Mitarbeiter



Bei der voestalpine Tubulars in Kindberg sind rund 1100 Arbeitnehmer, bei voestalpine Böhler Aerospace in Kapfenberg knapp 800 angestellt. Aktuell würde ein Sozialplan für alle zu kündigenden 500 bis 550 Mitarbeiter ausgearbeitet werden. "Wir sind gerade dabei, in der Steiermark einen Sozialplan für rund 500 bis 550 Mitarbeiter auszuverhandeln", sagte Konzernchef Herbert Eibensteiner in den OÖN: "Wir gehen davon aus, dass dieser ab September, Oktober zur Anwendung kommen wird", umriss der CEO den Zeitplan. "Dort werden wir uns nachhaltig anpassen müssen."

Juli-Arbeitslosenzahlen um ein Drittel höher als im Vorjahr

Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer lag Ende Juli im Vorjahresvergleich um 33 Prozent höher. Die Auswirkungen der internationalen Wirtschaftskrise sind auch weiterhin am österreichischen Arbeitsmarkt zu spüren, teilte das Arbeitsministerium am Montag in einer Aussendung mit.

Juli-Arbeitslosenzahlen um ein Drittel höher als im Vorjahr

Hochwasser-Voralarm in Oberösterreich, Muren und Überflutungen in Salzburg