Durch die notwendigen Schließungen in der Vorweihnachtszeit hat der Handel erhebliche Einbußen erleiden müssen. Die Regierung hat daher eine einmalige Öffnung am letzten Adventsonntag ermöglicht. Erwartet wird ein Ansturm auf die Geschäfte. Welche Läden offen halten dürfen.

ÖSTERREICH. Österreich steht ein langes Einkaufswochenende bevor. „Mit heute wurden in allen neun Bundesländern Verordnungen erlassen, dass in Österreich zum ersten Mal am Sonntag jene Geschäfte öffnen dürfen, die während des Lockdowns geschlossen waren", so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck am Freitag.

Mit der Sonntagsöffnung am 19. Dezember gebe man den Handelsbetrieben die Möglichkeit, den Umsatzausfall ein gutes Stück zu reduzieren.

Verordnungen und Sonderkollektivvertrag regeln Sonntagsöffnung

In allen neun Bundesländern können die Geschäfte am Sonntag zwischen 10 Uhr und 18 Uhr öffnen. Die Möglichkeit der einmaligen Sonntagsöffnung betrifft ausschließlich jene Branchen, die während der Zeit des Lockdowns geschlossen halten mussten.

Die Regelungen im Detail:

Die Regelung gilt nicht für Supermärkte und Drogerien.

Auf Personal mit Betreuungspflichten oder individuellen Herausforderungen bei der Anfahrt wird im Zusatzkollektivvertrag besonders Bedacht genommen.

Grundsätzlich verdienen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Doppelte und bekommen einen extra freien Tag.

Lehrlinge dürfen am 19. Dezember nicht beschäftigt werden.

Shoppen können alle, die geimpft oder genesen sind unter Einhaltung der FFP2-Maskenpflicht. Dank des Sonderkollektivvertrags der Sozialpartner ist auch den Ansprüchen der Mitarbeiter Rechnung getragen worden.

Handel befürchtet Umsatzrückgang um die Hälfte