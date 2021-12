Rund um Silvester werden vermehrt Böller und Raketen abgeschossen - dabei kommt es immer wieder zu Schäden. Auch Autos werden immer wieder getroffen.

ÖSTERREICH. Zu Beginn des neuen Jahres mehren sich beim Mobilitätsclub ARBO die Anfragen, wer denn nun für den Schaden in der Silvesternacht aufkommen muss. „Grundsätzlich gilt: Diejenige Person, die den Schaden verursacht hat, muss auch dafür aufkommen“, erklärt ARBÖ-Rechtsexperte Martin Echsel.

In der Silvesternacht hat man sein Auto aber nicht ständig im Blick und kann so den Täter häufig nicht ausfindig machen – man bleibt auf dem Schaden sitzen. „Ist kein Schädiger bekannt, kann eine Teil- oder Vollkaskoversicherung helfen. Am besten in den Versicherungsbedingungen nachlesen, ob ein solcher Schadensfall übernommen wird“, so der Jurist weiter. Ist Vandalismus abgedeckt, so sollen Betroffene den Fall gleich an die Versicherung weiterleiten, rät der Experte.

Parkplätze nahe Balkons meiden

Um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden, empfiehlt der ARBÖ, einen ruhigen und sicheren Parkplatz zu suchen. Das ist aufgrund von Parkplatzmangel und Parktickets aber nicht immer einfach. "Am besten ist es, in einem Parkhaus oder einer Garage sein Fahrzeug abzustellen - damit ist man auf der sicheren Seite", empfiehlt der Mobilitätsclub. Parkplätze in der Nähe von Balkons sollten aber vermieden werden. Denn diese würden häufig als „Startbasen“ für die Raketen verwendet. Auch dicht bewohnte Großstadtgebiete in der Nähe von Veranstaltungen oder Gaststätten seien als Abstellplätze nicht empfehlenswert.

