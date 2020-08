Der Schwalbenschwanz ist, gemeinsam mit dem Segelfalter, einer der größten, schönsten und auffälligsten Tagfalter welche wir in unseren Breiten haben. Die Flügelspannweite variiert zwischen 5 cm bis zu 7,5 cm und haben an den Hinterflügeln kurze hauptsächlich schwarze Schwänze, daher wohl sein Name Schwalbenschwanz. Die "Schwänze" des Segelfalters sind hingegen etwa doppelt so lange. Eben an diesem Umstand, kann man die Beiden am besten unterscheiden. Erwähnenswert wäre noch, daß die zweite Generation innerhalb eines Jahres sich durch viel kräftigere Farben unterscheidet.

Die wunderschönen Raupen des Schwalbenschwanz sind nach dem Schlupf erst einmal schwarz mit orangefarbenen Punkten. Erst später bekommen die Raupen das wunderschöne Aussehen wie auf den Bildern ersichtlich. Wobei die weiße Grundfarbe, wie sie auf den Foto s zu sehen sind, eher selten ist. Meist haben die Schwalbenschwanz Raupen eine grüne Grundfarbe und werden etwa 4,5 cm lang. Sie ernähren sich meistens von Möhrenkraut, Dille und Fenchel und sind vorwiegend in Gärten anzutreffen wo eben diese Pflanzen vorhanden sind. Je nach klimatischen Verhältnissen können sie bis in 2000 m Seehöhe noch vorkommen.

Innerhalb eines Jahres fliegen 3 Generationen aus. Von April bis Juni fliegt die erste Generation, Juli/August die Zweite und September die dritte.

Der Schwalbenschwanz genießt bei und in Europa Schutzstatus.

In der roten Liste rangiert er bei uns in Österreich auf 3 (gefährdet). In unserem Nachbarland Deutschland ist er auf der Vorwarnliste. Im Vergleich dazu befindet sich der Segelfalter in Österreich auf der roten Liste auf Stufe 2 stark gefährdet in Deutschland ebenfalls auf Stufe 2!

In unserem Bundesland Salzburg und im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz sogar schon auf Stufe 1 vom Aussterben bedroht.

Info zur roten Liste:

0=ausgestorben, 1=vom Aussterben bedroht, 2=stark gefährdet, 3=gefährdet, 4=potenziell gefährdet und Vorwarnstufe +=ungefährdet.

Die Stufe + trifft beim Segelfalter nur für unser Bundesland Niederösterreich zu.

Das heißt mit anderen Worten, für unsere edlen Ritterfalter ist es bereits 5 Minuten vor 12. Wenn man sie also im Garten antrifft, darf man sich glücklich schätzen. Lassen wir sie doch an Möhrenkraut, Dille und Fenchel naschen und verzichten wir auf aggressive Insektizide, damit auch unsere Kinder und Kindeskinder sich noch an diesen wunderbaren Tagfaltern erfreuen können...