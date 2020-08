Ausgestattet mit Fahrrad und guter Laune starteten am Samstag, dem 8.8.2020, um 9.00 Uhr in Stainz bei strahlendem Sonnenschein, 50 Mitglieder des WSV-Raiba-Rosenkogel eine gemütliche 2-Studen Tour durch unseren schönen Bezirk Deutschlandsberg.

Für die Auswahl der Strecke – welche passend für drei Generationen sein musste – und die Sicherung des großen Verbandes auf der Straße, war Radsportfan Patrick Hierzer (Schriftführer) zuständig. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an alle geduldigen Autofahrer, die mit viel Verständnis und Weitblick reagierten.

Ziel der Radtour war der Bogensportverein Rassach. Dort angekommen, wartete schon ein leckeres Spanferkel auf die Radler. Obmann Thomas Wagner, welcher mit seiner Tochter die Tour auf einem Tandem bezwang, dankte dem Grillmeister und allen Göttinnen des Backblechs für ihre Kuchenspenden. Er freute sich, dass alles reibungslos und unfallfrei verlief.

Je nach Belieben konnte nach dem Essen unter der Anleitung von Roland Wagner (Schriftführer des Bogensportvereins Rassach) der Parcours im 4,5 ha großen Waldstück mit Pfeil und Bogen erkundet werden.

Für die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer war es wieder ein erlebnisreicher und wunderbarer Tag mit viel sportlicher Bewegung und gemütlichem Beisammensein – wir freuen uns schon auf das nächste Event!