Eine super Idee von unserem treuen und einfallsreichen Super-Regionauten Gerhard Woger – bei der ich natürlich gerne dabei bin: die österreichweite Regionauten-Challenge (innerhalb von 3 Tagen einen Schnappschuss oder einen Beitrag posten!).

Ob Frühmorgens oder zu vorangeschrittener Tageszeit, im Sommer wie im Winter: In meiner Freizeit bin ich am liebsten in der Natur unterwegs.

Momente der Stille im Wald, fröhliches Kinderlachen beim Toben auf der Wiese oder das Beobachten von Flora und Fauna im Laufe der Jahreszeiten erfüllen mich mit Dankbarkeit darüber, auf einem so wunderbaren Stückchen Erde zu Hause sein zu dürfen.

Reich an Impressionen und mit viel Sonne im Herzen freue ich mich immer über Schnappschüsse, die mir am Ende des Tages die Einzigartigkeit der Süd- und Weststeiermark im wahrsten Sinne des Wortes bildhaft vor Augen führen.

Ich nominiere in der Folge:

- Elisabeth Korbe

- Simon Michl

- Martina Stangl