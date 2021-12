Die Kulturinitiative StainZeit hat rund ums neue Jahr eine Silvesterveranstaltung und ein Neujahrskonzert geplant.

STAINZ. Die Silvesterveranstaltung „Sonne, Mond & Sterne“ …oder: So etwas „lockt doch keinen Ofen mehr aus dem Hund heraus“! wird am 31. Dezember ab 21 Uhr im Dachbodentheater über die Bühne gehen.

Mit Charme, Witz, Schwung und fröhlich-bissigem Humor lesen und singen sich

Silvia Sonnleitner, Verena Hiebler und Philipp Fink durch die Silvesternacht.

Neujahrskonzert mit den "Cover Girls"

Am 8. Jänner lädt die Kulturinitiative StainZeit zum Neujahrskonzert 2022 ab 20 Uhr in das Refektorium von Schloss Stainz: Die „Cover Girls“ werden mit ihrem neuen Programm: „Nie wieder Waldemar“ begeistern.

Wenn die Cover Girls und ihr „Undercovergirl“ die Bühne betreten, beginnt eine musikalische Zeitreise in die "Roaring Twenties". Mit Klavier, Kontrabass, Schlagzeug und dreistimmigem Gesang wird das Publikum in diese legendäre Zeit von Charleston, Jazz und Swing katapultiert. Im brandneuen deutschsprachigen Programm „Nie wieder Waldemar“, lassen die "Cover Girls" Interpretinnen wie Marlene Dietrich oder Zarah Leander wieder auferstehen und versprechen einen vergnüglichen Konzertabend mit viel Charme und Koketterie.

