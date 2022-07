Die "ORF Steiermark Klangwolke" breitet sich als Höhepunkt der Styriarte 2022 am 9. Juli von Stainz aus über die ganze Steiermark aus.

STAINZ PREDING. Am Samstag, dem 9. Juli, wird sich bereits zum 15. Mal die „ORF Steiermark Klangwolke“ erheben – dieses Jahr mit dem Konzert „Te deum“, dirigiert von Jordi Savall! Es passt zum großen Europäer aus Barcelona, dass er sein Konzert heuer mit dem Europa-Stück schlechthin beginnt: mit der Eurovisionsfanfare aus dem "Te Deum" von Charpentier. Der Styriarte-Höhepunkt wird an diesem Abend ab 21.00 Uhr in ORF III Kultur und Information, auf "Radio Steiermark" sowie auf zahlreichen öffentlichen Plätzen in der Steiermark erklingen. Zehntausende Menschen können somit an diesem Kulturereignis teilnehmen.

Im Bezirk Deutschlandsberg

Nicht nur, dass die Pfarrkirche Stainz als eine der imposantesten Barockkirchen im land erneut Austragungsort des Konzertes ist, auch an zwei weiteren Schauplätzen im Bezirk kann man live via Video-Wall bei "Public Viewings"an dem Kultur-Ereignis unter freiem Himmel teilnehmen.

Einmal bietet Karin Ulz im Buschenschank der Familie Ulz in Stainz wieder ein "Public Viewing" und in der Buschenschank Familie Ulz/Stainz, los geht es bereits ab 18 Uhr, der Eintritt ist frei

Ebenso ein treuer "Public Viewing"-Parnter der Klangwolke-veranstaltungen ist das Café Sonnenplatz′l im Schaugarten Erlauer in der Marktgemeinde Preding, wo Karin Govedic mit ihrem Team bei freiem Eintritt zu einem stimmungsvollen Kultur-Abend lädt.

Europa-Fanfare "Te Deum"

Wer immer vor dem Fernseher durch Europa reist, kennt diese Musik aus den Live-Übertragungen der Eurovision: Das Präludium zum "Te Deum" von Charpentier ist seit 1954 die Fanfare der europäischen Rundfunkunion.



Die „Klangwolke“ im Fernsehen

Unter dem Titel „Jordi Savall – Live von der Styriarte“ sendet ORF III Kultur und Information im Rahmen der „ORF Steiermark Klangwolke“ am 9. Juli 2022 ab 21.00 Uhr ein Highlight der diesjährigen Styriarte im Fernsehen. Ganz Österreich kann so das hochkarätige Kulturereignis aus der Steiermark live-zeitversetzt mitverfolgen!

ORF III widmet der Styriarte 2022 einen mehrteiligen Programmschwerpunkt mit der Übertragung der „ORF Steiermark Klangwolke“ als Höhepunkt. So berichtet das ORF-III-Magazin „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) auch heuer regelmäßig vom steirischen Musikfestival und seinen Programmhighlights. Am Samstag, dem 9. Juli, richtet um 20.15 Uhr die 2017 entstandene „zeit.geschichte“-Dokumentation „Steiermark - Verbunden über alle Grenzen“ den Fokus auf das Grenzland zwischen Südsteiermark und der (ehemaligen) Untersteiermark, der sogenannten „Štajerska“, und stimmt so auf das Konzert aus der Pfarrkirche Stainz ein. Anschließend bieten Jordi Savall, das Styriarte Festspiel-Orchester, der Arnold Schoenberg Chor unter der Leitung von Erwin Ortner sowie herausragende Solistinnen und Solisten im Rahmen von „Erlebnis Bühne LIVE“ Marc-Antoine Charpentiers „Te Deum“ und Johann Sebastian Bachs „Magnificat“ dar.

Der Styriarte-Konzertabend „Te Deum“ wird mit acht Kameras in HD-Qualität in ORF III übertragen. Ein ca. 30-köpfiges ORF-Steiermark-Team ist für die „Klangwolke“ im TV und Radio im Einsatz. Regie ORF III: Klaus Wachschütz. Präsentation ORF III: Barbara Rett.

Alle „Klangwolke“-Veranstaltungen und Informationen gibt es auch unter steiermark.ORF.at/klangwolke

Dieser Artikel könnte dich ebenso interessieren:

Großer Bahnhof an drei Standorten im Bezirk