Besucherinnen und Besucher des Stainzer Freibades hoffen auf einen kommenden Umbau ihres geliebten Badeortes.



STAINZ. Im Oktober 2019 berichtete die WOCHE Deutschlandsberg über eine Bedarfserhebung der SPÖ über das Stainzer Freibad, die Bgm. Walter Eichmann übergeben wurde. Das Ergebnis der Befragung der Einwohnerinnen und Einwohner war eindeutig, 99 Prozent wollten, dass das Schwimmbad erhalten bleibt und neugestaltet wird. Damals sprach der Bgm. optimistisch über das Projekt, er erwähnte zwar die hohen Kosten, teilte aber die Meinung, dass das Schwimmbad komplett erneuert werden müsste. Nach Bgm. Walter Eichmann sollte das Projekt 2021 wahrgenommen werden. Zu dem Zeitpunkt wusste man jedoch noch nichts von den Schwierigkeiten, die auf uns zukommen würden. Die Corona-Krise, in der wir momentan stecken, könnte viele zukünftige Pläne auf Eis gelegt haben und so machen sich viele Stainzerinnen und Stainzer zu Recht Sorgen, ob die damaligen Aussagen über das Schwimmbad noch aktuell sind. In einem Gespräch mit Gerhard Langmann im April 2020 sprach Bgm. Walter Eichmann über die künftigen Vorhaben in der Gemeinde: „Das Notwendige wird natürlich gemacht“. Projekte, deren Durchführung von der Freigabe der Bundesregierung abhängen, sieht der Bgm. nicht in seiner Hand - dazu zählt auch das Stainzer Freibad.

Warum ist das Freibad Stainz so wichtig?

„Wir verbringen sehr viel Zeit im Stainzer Freibad - weil wir dort schwimmen, springen, beachen, spielen, essen und unsere Freunde treffen können. Nicht nur wir genießen den gesamten Sommer dort, sondern auch viele Familien, zahlreiche Jugendliche und Senioren. „Rajmund" der Bademeister, der alles am Laufen hält, ist uns auch schon sehr ans Herz gewachsen. Das Freibad macht Stainz zu einer sehr lebenswerten Gemeinde.“ spricht Familie Hazmuka über das Stainzer Freibad. Nicht nur für die Einheimischen stellt das Freibad einen wichtigen Freizeitort dar: „Wir kommen gern in das Stainzer Bad wegen der familiären Atmosphäre, den großen Bäumen, den verschiedenen Schwimmbecken und den anschließenden Beachvolleyballplätzen. Die Kinder lieben die Rutsche und den Sprungturm! Außerdem kann man den Badetag in einem der zahlreichen Buschenschänken in der Region wunderbar ausklingen lassen.“ erzählt Familie Haring aus Seiersberg.

Zeit für Neues

Nächstes Jahr wird das Schwimmbad ganze 130 Jahre alt, da es im Jahr 1891 mit der dazugehörigen Parkanlage errichtet wurde. Seitdem hat sich einiges getan, das Freibad wurde einmal neu errichtet und einmal saniert, hinzu kamen außerdem eine Minigolfanlage und eine neue Rutsche. Doch selbst die Rutsche, die die jüngste Erneuerung des Freibades darstellt, ist mittlerweile 19 Jahre alt.