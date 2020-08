Deutschlandsberg holt ganz klar den Sieg beim WOCHE-Bezirksduell. Danke an unsere Leserinnen und Leser!

BEZIRK DEUTSCHLANDSBERG. Stand der Sieg jemals außer Frage? Gut, wir wollen unseren Bezirk nicht zu sehr über den grünen Klee loben, auch wenn er ziemlich sicher das schönste und meiste Grün der Steiermark hat. Aber irgendwie war uns trotzdem klar, dass der Sieg im WOCHE-Bezirksduell gegen Graz-Umgebung nur an Deutschlandsberg gehen konnte. Immerhin kenne ich Leute, die bei uns wohnen und nur zum Arbeiten nach GU fahren.

Und trotzdem waren wir überwältigt: 90 Prozent! Neun von zehn Abstimmenden auf meinbezirk.at meinten, dass der Bezirk Deutschlandsberg mehr zu bieten hat. Ein großartiges Bekenntnis zu unserer Heimat, die wohl kaum so langweilig sein kann, wie manche Nörgler (selbst vor Ort) manchmal behaupten.

Noch einmal ein kräftiges Dankeschön – oder "Daunkschen", um es auf Weststeirisch zu sagen – an alle, die für uns gevotet haben. Wir haben sogar internationale Unterstützung, angefangen in Griechenland, von ehemaligen "Landsbergern" bekommen.

In diesem Sinne: ein Achterl Schilcher auf unseren schönen Bezirk!

