Kommentar: Warum wir eigentlich das ganze Jahr über in Weihnachtsstimmung sein sollten.

Ich geb's ja zu: Unsere aktuelle Ausgabe der Woche Deutschlandsberg und auch MeinBezirk.at ist ordentlich voll mit Spendenaktionen. Soll uns nix Schlimmeres passieren, als über solche helfenden Köpfe, so eine Menschlichkeit berichten zu können.

Es ist kein Zufall, dass das im Jänner passiert. Vor allem vor Weihnachten starten viele Spendenaufrufe, die nun im neuen Jahr mit der Übergabe der gesammelten Beträge abgeschlossen werden. Ermutigend, wenn die Zeit des Schenkens auch als Zeit des Gebens genutzt wird.

Stellen Sie sich selbst nicht die Frage, ob sie zu Weihnachten auch etwas gespendet haben. Sondern viel eher: Sollte eigentlich nicht immer Weihnachten sein? Ein Initiator einer Spendenaktion aus der Region hat es so treffend ausgedrückt: Zu Weihnachten denken die Leute nach, was wichtig ist. Wie es uns selbst geht, aber auch wie es anderen geht, die es vielleicht nicht ganz so gut haben.

Nehmen Sie die Ruhe der Feiertage mit ins neue Jahr. Nehmen Sie sich selbst hin und wieder eine Pause zum Nachdenken und geben Sie anderen Unterstützung, Respekt oder auch nur ein Gehör.

Simon Michl, Redaktion RegionalMedien Steiermark Deutschlandsberg

simon.michl@regionalmedien.at

Mehr dazu:

Erfolgreiche Spendenaktion der Krainers: 32.000 Euro für vier Kinder aus der Region

Knapp 15.000 Euro für Matthias aus Wies

Beeindruckende Spendenaktion von Lannacher Freunden

6.624 Euro für den achtjährigen Leon

Zwölf Stunden oder 2.808 Kilometer am Rad für 6.000 Euro