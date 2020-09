Die Lebenswerkstätten Stainz veranstalten am 13.September2020 einen Kongress zum Thema „Gut für mich, gut für uns, gut für die Erde“ in der Hofermühle Stainz. Eine besondere Trilogie!

Es geht um Themen wie Gesundheit, Umwelt und Zukunft. Sieben interessante SprecherInnen werden Vorträge über spannende Dinge und Erkenntnisse zu diesen Themen halten. Die Idee zur Veranstaltung ergab sich aus einem Onlinekongress heraus während des Corona- bedingten Lockdowns.

Am 13. September wird mit „Gut für mich“ gestartet. Hierbei wird über Klarheit, Aufmerksamkeit und Fürsorge sich selbst gegenüber gesprochen. Mag. pharm.UrsulaGerhold lädt in ihrem Referat zu Engagement und Eigenverantwortung ein: “Nicht aus Angst vor Krankheit und Problemen sondern aus purer Lebenslust, aus Freude an einem guten, sinnerfüllten Leben können wir liebevoll gut für uns sorgen.“ Sorge ich gut für mich-kann ich auch für andere da sein!

Weiters meint Mag. Gerhold, welche die Veranstaltung eröffnen wird: „Ich möchte euch darüber erzählen, wie alles Lebendige in dieser Welt auf allen Ebenen untrennbar miteinander verbunden ist – körperlich, geistig und seelisch – und was das für mich mit Vertrauen und Heimatgefühl zu tun hat. Und auf welch zauberhafte Weise Pflanzen uns auf dieser Reise in unser ganz persönliches gutes Leben begleiten können.“

Gestartet wird der Kongress um 9.30 Uhr, Ende der Veranstaltung wird ca. um 18.00 Uhr sein. In den Pausen zwischen den Vorträgen gibt es die Möglichkeit des Austausches mit den ReferentInnen. Mittagessen sowie Kuchen und Kaffee sind vor Ort erhältlich. Die Besucher werden Zuhause vieles an diesem Tag Gehörtes und Gezeigtes praktisch umsetzen können!

Ein kleiner Überblick über die weiteren SprecherInnen, die Vorträge über viele spannende Dinge und Erkenntnisse zu den Themen Gesundheit, Umwelt und Zukunft enthalten werden, ist hier zu finden:

Regina Hauser: „In der Bewegung des Gehens liegt eine große Intensität. Durch das GEHEN kommt das für Menschen unsichtbare Energiefeld in Bewegung und verändert sich. Das führt zu großer Klarheit und innerer Sicherheit.“ Regina Hauser wird „Gehen“ mit einem Besucher demonstrieren.

Dr. Markus Stöcher: „Die Schulmedizin arbeitet intensiv an der Personalisierung von Ärzten und Therapeuten, um die gefürchteten Wechsel- und Nebenwirkungen von Medikamenten unter Kontrolle zu bekommen. Die Verantwortung für seine Gesundheit obliegt jedem Einzelnen selber! Aber wie?“

Prof. Werner Gollner, mba, msc: „Die Kunst der lustvollen Veränderung: Wie du mit Leichtigkeit und Lust statt Frust, den Wandel deiner Welt meisterst und lenkst.“ Prof. Werner Gollner wird feine mentale Übungen zeigen.

Manfred Rauchensteiner: „Emotionen- die vielleicht wichtigste Sache in unserem Leben… Woher kommen sie, wie entstehen sie und wie übernimmst du Verantwortung für sie?“

Stefan Süß: „Lebenslanges Lernen“ ist für Stefan Süß das Geheimrezept seines Erfolges als Unternehmer. In seiner energiegeladenen Keynote verrät er, wie er seine Gastronomiebetriebe zu den erfolgreichsten Österreichs gemacht hat, warum Zuhören Gold wert ist und wie persönliches Engagement die Weiterentwicklung der Mitmenschen fördert.

Karl Edy: Dieser wird den Tag mit Neurotunes - Musik und Meditation – beenden. „Mentales Training mit Neuromusik, Entspannung, Wohlbefinden, Konzentration und Gehirntraining.“

Tickets (€ 39,--) erhältlich in den Lebenswerkstätten Stainz, Hauptplatz 9, 8510 Stainz oder unter office@lebenswerkstaetten-stainz.at .

Links zu weiteren Informationen:

www.rauchensteiner.at, www.gehdichfrei.com, www.team-drstoecher.at, www.karledy.at, www.lebenswerkstaetten-stainz., www.learn4life-austria.at, www.wego-coaching.com

D.R.