Das Besondere an diesem Schnappschuss: Der russische Bär ein Schmetterling, welcher aus der Familie der Eulenfalter und zu der Unterfamilie der Bärenspinner gehört. Und der befindet sich gerade auf einer Wasserhanf Pflanze, welche wiederum eine Heilpflanze ist, die es echt in sich hat.

Erst einmal zum russischen Bären: Er ist eigentlich, für einen Nachtfalter, ein schöner Schmetterling, welcher vorwiegend tagaktiv ist. Er besitzt auch einen gut ausgebildeten Saugrüssel, der es ihm ermöglicht Nektar von Blüten zu saugen. Dies können, außer der "Schönbär", die anderen Bärenspinner nicht. Weshalb er eben auch am Tag zu sehen ist. Obwohl in ganz Süd- und Mitteleuropa verbreitet ist, kommt er nicht unbedingt häufig vor. Und Nachts ans Licht geflogen kommt der Russische Bär auch eher selten.

Nun zum Wasserhanf oder, mit der offiziellen Bezeichnung, Wasserdost: Er trägt seinen Namen, weil seine Blätter den Blättern der bekannten Hanfpflanze ähneln. Der Hanf und der Wasserhanf stammen aber von völlig verschiedenen Pflanzengattungen. Die heilenden Kräfte vom Wasserhanf finden sich in einigen hochwirksamen Fertigarzneien gegen Erkältungskrankheiten. Der Wasserhanf wirkt äußerst positiv auf die Immunabwehr. Die Vermehrung bereits eingedrungener Viren wird durch den Wasserhanf bzw. Wasserdost unterdrückt und die Produktion von Abwehrzellen angeregt. So gesehen, kräftigt er das Körpereigene Immunsystem. Habe im Netz nachgelesen, daß laut einer aktuellen Untersuchung der Universität Münster zu Folge, der Wasserhanf stark ist im Kampf gegen den gefürchteten Erreger H1 N1 Virus (Schweinegrippe). Warum er das ist, ist der Zeit noch unklar, fest steht aber, daß keiner vermutet hätte, daß Mutter Natur eine so starke Kraft im Kampf gegen die Schweinegrippe haben könnte. Es gibt auch detaillierte Untersuchungen in wie Fern der Wasserhanf ein natürlicher Grippeschutz sein könnte. Dies alles und noch viel mehr gibt unter diesen Link https://www.heilpflanzen-online.com/heilpflanzen-a-z/wasserhanf.html

nachzulesen. So gesehen ist der Wasserhanf schon eine faszinierende Heilpflanze