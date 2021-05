Nicht nur im Titel, auch mit dem Rhythmus schlägt Sandra Woger bei „Aufsteh’n, Krone richten!“ einen deutlich schwungvolleren Ton an. Wohl auch deshalb, weil der Song ihr ureigenstes Kind ist. Der Text ist ausschließlich ihr Werk, bei der Musik ließ sie sich von Ehemann Michael unterstützen. „Ich habe viele persönliche Erfahrungen verarbeitet“, wollte sie Situationen festhalten, die scheinbar kein Weiterkommen, keinen Ausweg und kein Überspringen einer Hürde offenlassen. Aber – so der Refrain - es gibt Hoffnung: Lauf doch nicht weg, das Leben meint es gut mit dir, reich‘ mir deine Hände, ich halte immer zu dir!

Wir erinnern uns: Mit „Finger weg von meinem Herzen“ landete die Lead-Sängerin der Gruppe Take Seven im Sommer des Vorjahres einen tollen Erfolg. Ihre unverwechselbare Stimme, ihre Musikalität und ihre gefühlvolle Interpretation ließen den Titel in den Hitlisten der Internet-Radios in Deutschland, der Schweiz und Österreich nach oben schnellen. Als weiteren Beweis kann die Stainzerin die tausendfachen Votes auf Spotify, Apple Music, iTunes, Deezer oder Amazon und die Beliebtheit des Videos auf Youtube anführen. Ebenso war der Song prominent in den ORF-Radios zu hören.

Song Nummer zwei mit dem Titel „Hundert ungeschrieb’ne Liebesbriefe“ folgte dann im heurigen Februar. Sandra Woger arbeitete darin das Problem ab, ihren Partner abgöttisch zu lieben, ihm diese Gefühlslage aber nicht immer mitteilen zu können. Mit dem Lied wollte es Sandra Woger, die von Papa Eduard Wolf, dem langjährigen Berufsmusiker der Gruppe „Original Berglandecho“, das musikalische Talent geerbt hat, leichtmachen, sich seinem Partner gefühlvoll mitzuteilen und die unausgesprochenen Liebeserklärungen nachzuholen.

Beim rockigen „Aufsteh’n, Krone richten!“ holte sich Sandra Woger renommierte Musiker wie den Bassisten Willi Langer (ua Rainhard Fendrich), Schlagzeuger Mario Stübler (Russkaja, Melissa Naschenweng) und ihren Bühnenpartner Bernd Kofler an Bord. Produziert wurde der Song wiederum vom Grazer Erfolgskomponisten Hannes Marold, mit dem die Sängerin bereits viele Türen in der Schlagerszene geöffnet hat. „Der Titel war ursprünglich als Ballade gedacht“, freut sich Sandra Woger, dass ihm Marold als Arrangeur ein peppig-schwungvolles Outfit verpasst hat. Die weiteren Mitwirkenden: Natascha Arnold, Roland Krainz (Chor), Mix & Master Mike Wolff, Verlag Copyright Control, Coverdesign Markus Bulinski.

Die erste Möglichkeit, ihr Lied auf einer realen Bühne vorzustellen, hatte Sandra Woger am vergangenen Sonntag beim Feiertage-Nachholkonzert (diesmal Christmas Time) beim Bacherlwirt in Hengsberg.