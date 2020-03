Konrad Novak ist 97 Jahre alt und wohnt seit viereinhalb Jahren im Seniorenhaus Stainz. Sein persönliches Naturell – Optimismus, Lebensfreude und die Bereitschaft, nach vorne zu schauen – hat den ehemaligen Maurer und Polier, der 1980 in Pension gegangen ist, ein ganzes Leben lang begleitet. Es half ihm, die schwere Zeit während des Krieges durchzustehen. Es war ihm ein Vorteil, danach ein neues Leben und eine Familie aufzubauen. Ehefrau Paula, mit der er die Töchter Elsa und Erna hatte, stand ihm dabei gezählte 68 Jahre zur Seite. Auch sein schweres Kreuzleiden, das ihn an den Rollstuhl fesselt, vermag es nicht, ihm seine positive Sicht auf die Welt zu nehmen.

Seine Ausgeglichenheit und Zufriedenheit lebt Konrad Novak auch im Seniorenhaus aus. „Es wird uns hier vieles geboten, um das Leben zu erleichtern“, hat er einen Brief verfasst, der seine Sicht über das Leben im Heim dazustellt. „Wir alle sagen Dank für die mühevolle Arbeit“, bedenkt er das Personal in der Wäscherei, der Küche und Verwaltung mit seinem Lob. Die besondere Anerkennung widmet er den Pflegern: „Mit der vielen Arbeit in Freundlichkeit sind sie bemüht, den Tag zu verschönern.“ Was er auch nicht vergisst: „Der Kirchgang trägt zur Besinnung und dem kollegialen Zusammentreffen bei.“ Auch den Betreibern lässt er seinen Respekt angedeihen: „Dankeschön und ein Glück auf für die Errichtung des schönen Heimes, das uns zur zweiten Heimat geworden ist.“