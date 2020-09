KOBV Deutschlandsberg lud wieder zu Veranstaltungen

DEUTSCHLANDSBERG. In der ersten Phase der Corona-Krise waren viele Veranstaltungen vieler Vereine im Ruhemodus – auch die Tätigkeiten des Behindertenverbandes KOBV ruhten. Nach der langen Durststrecke und erst durch die Lockerungsverordnung der Bundesregierung konnte der KOBV Deutschlandsberg einen Terminplan für das zweite Halbjahr 2020 ausarbeiten. Mit einem Brief wurden die 170 Mitglieder angeschrieben, als kleines Dankeschön für die Treue erhielt jeder einen 10-Euro-Deutschlandsberg-Gutschein.

Gemeinsamer Buschenschank-Besuch

Zur ersten Veranstaltung seit langer Zeit konnte Obmann und Vizepräsident Hermann Windbacher bei Sommerwetter zahlreiche Mitglieder im Juli beim Landhof Steinbäck in Pirkhof begrüßen. Nach der langen Auszeit, waren alle Teilnehmer bei bester Stimmung. Dazu beigetragen haben auch die Brettljausen und die sauren Sulzen, selbstverständlich gab es auch Süßes.

Grillfest mit Schätzspiel

Bereits am frühen Nachmittag eines sehr heißen August-Tages begrüßte Windbacher eine große Anzahl von schwitzenden KOBV-Mitgliedern. Diesmal gab es ein zünftiges Grillfest beim Gasthaus Café Isi in Deutschlandsberg mit Musik und Schätzspiel. Chefin Isolde Theissl höchstpersönlich verwöhnte die Gäste mit einem Grillteller, für die musikalische Unterhaltung war das Duo Ernst Pessl und Luis Sackl zuständig. Kassierin Lisi Schneidler war für ein kniffliges Schätzspiel verantwortlich: Als Schätzgegenstand wurde ein mit Büroklammern gefülltes Glas, in dem sich 588 Büroklammern befanden, zur Schau gestellt. Den ersten Preis, einen reichhaltigen Geschenkkorb von Frauentals Bgm. Bernd Hermann, gewann Lieselotte Nebel. Über den zweiten Preis, ein Radiogerät, konnte sich Herta Moritsch freuen und der dritte Preis, ein spritziger Hugo, wurde als Trostpreis an Ingrid Fortmüller überreicht.