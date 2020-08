Musik und Wein bei der Marktmusikkapelle Preding

PREDING. Nach der langen Corona-Pause gab die Marktmusikkapelle Preding am Samstag wieder ein kräftiges Lebenszeichen von sich: Unter dem Titel "music & wine exclusive concert" zeigte sich der Klangkörper wieder einmal von seiner außergewöhnlichen Seite – so außergewöhnlich, wie das Jahr 2020 eben auch ist.

Exklusivkonzert mit Gusto

Aufgrund der Corona-Maßnahmen waren Musikproben erst gar nicht, und dann nur in kleinen Grüppchen möglich. Die MarktmusikerInnen erkoren die Not zur Tugend und formierten sich zu spielfähigen Ensembles. Die musikalische Leitung des Gesamtprojektes übernahm Kapellmeister-Stv. Markus Kraxner, der von Kapellmeister Armin Grundner, Manfred Lueger und Günter Ploderer unterstützt wurde. Die gustatorische Hauptrolle spielte am lauen Sommerabend im Predinger Schaugarten der Familie Erlauer der Wein der Domaines Kilger. Marktmusiker und Meistersommelier Herbert Schrei führte gemeinsam mit seiner Tochter Emilie durchs Musik- und Weinprogramm. Karin Govedic und ihr Team vom "Sonnenplatzl" schenkten der auf 150 Besucher limitierten Zuhörerschar reinen Wein ein und verwöhnten sie mit diversen Leckerbissen. Hans Kilger unterstützte mit dem Sponsoring der Weinproben.

Neues Vereinsmitglied

Die genüssliche Bilanz des Abends: Der Wein der Domaines Kilger wurde mit dem Prädikat "Konzertreife" versehen und als außerordentliches Mitglied in den Verein aufgenommen. Er darf also auch in Zukunft mitspielen.