STAINZ. - Geboren (am 28. Juni wie Unternehmer Elon Musk, Schauspieler Mel Brooks oder König Heinrich VIII.) und aufgewachsen ist Willi Zinser in Frauental, wo er sich in der Folge zum Maurer ausbildete. Nach einer Station bei der Baufirma Webern wurde aber das Fernfahren bei der Firma Frikus zu seinem beruflichen Mittelpunkt.

„Ich war in der ganzen Welt unterwegs“, erinnert sich der Jubilar an Fahrten nach Saudiarabien, in den Iran oder durch ganz Deutschland. Sein voller Stolz: Es gab so gut wie keine Zwischenfälle auf der Straße. Das Alleinsein im Cockpit wird wohl die Sehnsucht nach Nähe befeuert haben. In Ehefrau Erika fand er die richtige Partnerin, gemeinsam mit ihr zog er zwei Kinder auf. Eine schwere und schließlich tödliche Krankheit, während der Willi Zinser seiner Frau einen intensiv-innigen Beistand leistete, setzte der Beziehung ein tragisches Ende. Seit über zwanzig Jahren hat er mit Irmgard Jöbstl eine einfühlsame Partnerin an seiner Seite.

Sportplatz als zweite Heimat

Fußball war schon von Jugend an sein liebstes Hobby. Als Angreifer war er zunächst in Frauental tätig, bevor er zum SC Deutschlandsberg wechselte und nach seiner Übersiedelung für lange Zeit zum Fixstarter in der Stainzer Ersten wurde. Drei Saisonen gelang ihm der Titel eines Torschützenkönigs. Nach seiner Aktivzeit dauerte es nicht lang, bis Willi Zinser als rühriger Funktionär in Erscheinung trat. „Ich habe etliche Funktionen ausgeführt“, erinnert er sich gut, jedes Wochenende auf dem Sportplatz gewesen zu sein und auch beim Bau der alten Sportanlage mit Hand angelegt zu haben.

Seit geraumer Zeit ist dem Jubilar eine Funktion nicht mehr möglich. Das hindert ihn aber nicht daran, zu den Trainings und zu den Spielen zu kommen und sich durch das eine oder andere Fachgespräch mit den Aktiven auf dem Laufenden zu halten. Sport – so heißt es – hält schließlich jung.