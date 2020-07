DEUTSCHLANDSBERG. Es gibt wohl kaum Gäste, die das Gästehaus Kleindienst so gut kennen, wie Christoph und Erika Strametz. Als gebürtiger Österreicher ist Christoph Strametz vor 60 Jahren nach Deutschland ausgewandert, dort aufgewachsen und hat seine Frau Erika kennen- und lieben gelernt. Gemeinsam leben sie in Neukirchen-Vluyn - Düsseldorf. Als österreichischer Staatsbürger und Steiermark-Liebhaber zieht es ihn aber doch jedes Jahr in die schöne Weststeiermark. „Ab jenem Zeitpunkt, als ich den Führerschein in der Hand hatte, fuhr ich so oft es ging in die Steiermark, um die Großeltern in Bad Schwanberg zu besuchen“, erinnert sich Christoph Strametz.

Jubiläum mit Jubiläumsgästen

Dieses Jahr feiert das Gästehaus Kleindienst 20-jähriges Jubiläum und freut sich, das Ehepaar Strametz seit der Eröffnung im Jahre 2000 jährlich begrüßen zu dürfen. „Christoph hat mich mit in seine Heimat genommen und wir sind froh, so eine tolle Unterkunft gefunden zu haben. Ein Aufenthalt im Gästehaus Kleindienst ist für uns viel mehr als nur ein Urlaub. Es fühlt sich jedes Jahr an, wie nach Hause kommen", so Erika Strametz.

Erika und Christoph Strametz mit Franz und Aloisia Kleindienst.

Foto: KK

hochgeladen von Susanne Veronik

Wenn das Ehepaar hier ist, haben Ausflüge, ausgedehnte Wanderungen in die Region und natürlich auch ein Besuch bei einem Buschenschank oberste Priorität. Die eine oder andere Flasche Kürbiskernöl ist bei der Rückreise fixer Bestandteil des Gepäcks.

Deutschlandsberg-Bürgermeister Josef Wallner und die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Schilcherland Steiermark Stefanie Schmid bedankten sich bei der Familie Strametz für die langjährige Treue zu Deutschlandsberg und wünschen der Familien Kleindienst weiterhin viel Erfolg.