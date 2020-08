21 Feuerwehren im Einsatz: Erneute Unwetter und Gebäudebrand im Bezirk Deutschlandsberg

Unruhige Nacht für die Feuerwehren des Bereichsfeuerwehrverbands Deutschlandsberg: Starkregen, Hagel und Sturm sorgten am Samstagabend für 28 Unwettereinsätze in knapp vier Stunden. Dazu kam noch ein Gebäudebrand in Trahütten.

BEZIRK DEUTSCHLANDSBERG. Als hätte es der Wettergott auf uns abgesehen: Ziemlich genau ein Monat nach den Überflutungen rund um Deutschlandsberg und Schwanberg zogen in der letzten Nacht erneut schwere Unwetter auf. Diesmal war vor allem die nördliche Hälfte des Bezirks davon betroffen.

Am Samstagabend begann mit immer stärker werdenden Regenfällen die Einsatzkette: Von 19.38 bis 23.20 Uhr wurden insgesamt 15 Feuerwehren zu 28 Einsätzen im Bereichsfeuerwehrverband Deutschlandsberg alarmiert. 200 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Umgestürzte Bäume

Der Großteil der Einsätze entfiel auf das Freimachen von Verkehrswegen, welche von umgestürzten Bäumen blockiert wurden. Vereinzelt mussten auch überflutete Keller ausgepumpt werden, wie in Breitenbach (Lannach) und Oisnitz (St. Josef). In Schamberg (Frauental) wurde die dortige Freiwillige Feuerwehr zu einem abgedeckten Dach alarmiert.

In Breitenbach hatten es die Feuerwehren mit einem schiefen Maibaum zu tun.

Foto: FF Stainz



In Breitenbach mussten die Feuerwehren Breitenbach-Hötschdorf und Stainz den aufgestellten Maibaum entfernen, der in gefährliche Schieflage geraten war. In Lannach prallte ein PKW gegen einen umgestürzten Baum, glücklicherweise ging das ganze relativ glimpflich aus. Zum Teil stürzten auch Bäume auf Häuser und mussten von den Einsatzkräften entfernt werden.

Flugzeug der Hagelabwehr in Hochgößnitz abgestürzt

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Gundersdorf, Breitenbach-Hötschdorf, St. Stefan ob Stainz, Oisnitz-Tobisegg, Schamberg, Blumegg-Teipl, Preding, Rassach, Frauental, Bad Gams, Michlgleinz, Grafendorf, Lannach und Stainz sowie die Betriebsfeuerwehr Magna Lannach. Um der zu erwartenden Notrufe Herr zu werden, wurde auch die Mannschaft in der Bereichsalarm- und Warnzentrale "Florian Deutschlandsberg" aufgestockt, indem die Bereitschaft alarmiert wurde. Insgesamt neun Kameraden standen hier bereit, um die Alarmierungen effizient abzuwickeln.

Für Sonntagabend werden weitere Gewitter erwartet. Derzeit gilt allerdings nur für den westlichen Teil des Bezirks Deutschlandsberg eine leichte Warnstufe.

Vollbrand in Trahütten

Als wäre das noch nicht genug, kam es nur wenig später zu einem Brand in Trahütten: Ein Wirtschaftsgebäude stand in Vollbrand. Gegen 2 Uhr nachts wurden die KameradInnen der Feuerwehren Trahütten, Glashütten, Deutschlandsberg und Hollenegg aus dem Schlaf gerissen. Zusätzlich wurden auch die FF Wildbach mit dem Einsatzleitfahrzeug und die BTF Magna mit dem Atemschutzfahrzeug alarmiert.

In Trahütten stand mitten in der Nacht ein Wirtschaftsgebäude in Brand.

Foto: OFM Hannes Mörth/Pressebeauftragter Abschnitt 01



Der Brand wurde mit vier C-Rohren und einem HD-Rohr in Angriff genommen. Die Wasserversorgung für den Erstangriff wurde mit dem Tanklöschfahrzeug der FF Trahütten und einem nahegelegenen Hydranten sichergestellt. Der erste Atemschutztrupp rüstete sich aus, um das Feuer nicht nur von außen zu bekämpfen, sondern auch einen Innenangriff durchzuführen. Insgesamt standen mehrere Trupps im Einsatz.

Foto: OFM Hannes Mörth/Pressebeauftragter Abschnitt 01



Da im hinteren Bereich des Wirtschaftsgebäudes eine größere Menge an Brennholz gelagert war, wurde ein nahegelegener Landwirt verständigt, um mit einem Rungenwagen samt Ladekran die Einsatzkräfte zu unterstützen. Im weiteren Einsatzverlauf wurden die Feuerwehren Osterwitz und Wildbach alarmiert, um genügend Atemschutz-Geräteträger vor Ort zu haben. Die leeren Atemschutzflaschen wurden direkt am Atemschutzfahrzeug der BTF Magna wieder aufgefüllt. Diverse Versorgungsfahrten übernahmen u.a. die Feuerwehr Hollenegg und die Feuerwehr Glashütten.

Erst in den frühen Morgenstunden konnten die Feuerwehren "Brand aus" vermelden.

Foto: OFM Hannes Mörth/Pressebeauftragter Abschnitt 01



Erst gegen 6.30 Uhr morgens konnte der Brand gelöscht werden. Die Feuerwehr Trahütten stellte als ortszuständige Wehr die Brandwache am Einsatzort. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.