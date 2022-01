Bei Ausdauerathletin Claudia Müller gehört es zur philanthropischen Tradition, im Winter eine karitative Aktion zu setzen. Das bisher gewohnte Radeln beim Stainzer Adventmarkt war heuer nicht möglich, also verlegte sie ihre Aktivität in das Wasser. Beim Eisschwimmtag Mitte Dezember machten knapp zwei Dutzend Teilnehmer mit, die eine Strecke von insgesamt 4.000 Meter zurücklegten. Der karitative Effekt: Jeder zurückgelegte Meter konnte mit einem frei wählbaren Betrag gewidmet werden.

Am Neujahrstag hieß der Treff wieder Puchsteg und wieder fanden sich Schwimmer zum Einsteigen in die 4,5 Grad kühle Mur ein. Die absolvierten Meter standen aber nicht im Fokus, es ging um die Überreichung des Benefizerlöses an den Zweitklässler Leon, der es sich nicht nehmen ließ, seine Füße in die kalte Flut zu tauchen. Mitten im Pulk auch Gemeindekassier Ernst Kahr, JVP-Obfrau Beatrice Saurer und FPÖ-Ortsparteiobmann Werner Gradwohl, der sich bis zu den Knien in das eisige Wasser wagte.

Wichtig ist der erste Schritt

„Ich bin stolz, in Stainz zu wohnen“, hieß Claudia Müller die Mitschwimmer, alle Besucher und Familie Jasmin und Thomas Ninaus, die Eltern des Buben, willkommen. „Man soll sich stets ein Ziel setzen“, meinte die fünffache Eisschwimmweltmeisterin, es komme dabei immer auf das Warum an. Das Wie würde sich mit Fortgang der Dinge schon ergeben. Beim „Wir schwimmen – du hülfst“ sei das auch so gewesen, das Wie – also die vielfältige Hilfe durch wohlgesinnte Menschen – habe diesmal aber jede Erwartung übertroffen. Ihr Dank galt in diesem Zusammenhang auch dem Entgegenkommen der Marktgemeinde Stainz

Vor der Enthüllung des Schecks stellte sich Claudia Müller bei Leon, seiner Schwester Lisa und bei Jana Pignitter (sie hatte bei Hausbesuchen rund 500 Euro gesammelt) und den Eltern des Buben mit einem Weihnachtspräsent ein. Dann der große Moment: Viel Applaus brandete auf, als die Kindergartenbetreuerin 6.624 Euro als Betrag auf dem Scheck sichtbar werden ließ. Für die Familie, die bereits etliche Adaptierungsarbeiten im Haus vornehmen musste, stellt diese Summe eine immense Hilfe dar. Und auch Leon, auf den weitere Operationen an der Hüfte warten, darf ein Stück optimistischer in die Zukunft schauen.

Ein nächstes Benefizschwimmen

Mit einem Gewinnspiel, an dem alle Anwesenden teilnehmen konnten, brachte Claudia Müller ihre Dankbarkeit für die enorme Resonanz ihrer Aktion zum Ausdruck. Es wäre nicht Claudia Müller, wenn sie nicht in die Zukunft geblickt hätte: „Wir werden vorher trainieren“, datierte sie das nächste Benefiz-Eisschwimmen beim Puchsteg mit dem 18. Dezember 2022. Nachsatz: Ihr Unternehmen Eisschwimmen Nautische Meile wird zu einem späteren Termin gestartet.