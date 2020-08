Das „Actioncamp“ des Union Turnvereins Stainz zog heuer gleich 24 Teilnehmer an. Der Ansturm erfolgte zurecht: Die Woche vom Sonntag bis zum Samstag war vollgepackt mit Geselligkeit, Abenteuer und Action.

Nach den Kennenlernspielen am Sonntag nahm das Programm am Montag mit der Stainz-Rallye seinen fulminanten Anfang. Wie viele Stainz-Tafeln gibt es? Wer führt die Tennisrangliste an? Welche Heiligenfigur steht auf dem Hauptplatz? Wer da Stainz nicht kennenlernt, dem ist wohl nicht zu helfen. Ähnlich lautete die Aufgabenstellung bei der mittwöchigen Schnitzeljagd. Der Unterschied? Erst mit der Lösung einer Aufgabe wurde der Weg freigemacht für den nächsten Auftrag. Aber es kam noch dicker: Am Nachmittag war im Turnsaal ein Gefängnisausbruch zu absolvieren, die erforderlichen Hilfsmittel hatten die Wärter vorbereitet.

In das „Hochgebirge“ bei Gamsgebirg ging es am Donnerstag, wo das Betreuerteam rund um Obmann Gerhard Fließer und Sportwart Günther Fließer einen Geschicklichkeitsparcours aufgebaut hatte. Slackline, Ninja-Line und Zippline hießen die Mutproben, die für die Kinder vorbereitet waren. Noch eine Spur mehr Adrenalin: Der Wuisl-Graben mit einem Luftstand von sieben Metern musste auf dem Seil überquert werden. Dafür gab es am Abend zur Beruhigung einen Filmeabend mit Popcorn und Getränken. Noch höher hinauf führte der Freitag, als der Ursprung des Stainzbaches erkundet wurde. Auch hier ein erfreulicher Ausklang: der Casinoabend mit Brettspielen in der Unterkunft Neue Mittelschule.

Warum wurde der Dienstag ausgelassen? Er war verregnet, das Geschehen spielte sich in der Turnhalle ab. Zunächst gab es das (nur scheinbar verwirrende) Chaosspiel, darauf folgte ein aus Hockey, Fußball und Ultimate Frisbee zusammengesetztes Ballo Ballone-Turnier. Und am Abend? Da war eine Nachtwanderung mit etlichen Spukeinlagen zu absolvieren.

Der Spuk verflüchtigte sich aber rasch. Ebenso wie die Teilnehmer, die am Samstag ihre müden Glieder zur Heimfahrt gerne in das Auto von Mama oder Papa fallen ließen.