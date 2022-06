Folgetonhorn und Blaulicht, wohin das Auge reichte: Und dennoch gingen die Kameraden der Feuerwehren Rassach und Stainz am vergangenen Dienstag ohne Zeitdruck und Anspannung in den Einsatz, der diesmal Aktionstag im Kindergarten Lasselsdorf hieß. Für etliche Feuerwehrleute aus Rassach war das ein willkommener Anlass, sich ihren im Kindergarten beherbergten Kindern in Feuerwehruniform zu zeigen.

Die Rassacher waren mit ihrem rund 25 Jahre alten Tanklöschfahrzeug Allrad 2000 (TLFA) angereist. „Das wird wohl seine letzte Übung sein“, verriet Einsatzleiter OLM Gerhard Painsi, dass demnächst ein neues TLFA dauernden Aufenthalt im Rüsthaus Rassach nehmen wird. Verkauft wird der Oldtimer aber noch nicht, er wird als Übergangslösung, bis die dortige Feuerwehr ein neues Tanklöschfahrzeug bekommt, in Wald stationiert. Die Stainzer Wehr war mit dem Mercedes Atego 1630 mit Magirus-Drehleiter und Korbmaschinst Stefan Saurugger und einem Mannschaftstransportfahrzeug mit OBI Markus Gusel angerückt.

Höher als der Turm der Dorfkapelle

„Ihr müsst sehr vorsichtig sein und sollt nur das tun, was ihr wirklich wollt“, gab Leiterin Bettina Saurugger den Kindern mit auf den Weg zu den Einsatzfahrzeugen. Die Besichtigung erfolgte in Gruppen: Während die einen sich auf die 32 Meter (ist deutlich höher als der Turm der Dorfkapelle) hohe Drehleiter trauten, konnten die anderen Schlauchverbindungen bestaunen und mit dem Strahlrohr spritzen und wieder andere sich die Ausstattung des Tanklöschfahrzeuges (als besonders gruselig wurde die Atemschutz-Alarmsirene empfunden) zeigen lassen. Angesaugt wurde das Wasser vom nahen Hydranten, das TLFA sollte geschont werden.

Der Aktionstag wurde mit viel „Action“ abgeschlossen: Alle Kinder durften durch das so genannte Hydro-Schild (ein Sprühregenvorhang) laufen und bekamen einen Eisgutschein für das Parkfest der FF Stainz.