Start und Ziel des Wandertags der Bürgerliste Alternative für Stainz am vergangenen Samstag waren beim Gasthof Höllerhansl, dazwischen wurde der Wasserhochbehälter nahe der Stainzer Warte erwandert. „Wir wollen schöne Flecken unserer Gemeinde besuchen“, bedankte sich Listensprecher Franz Hopfgartner bei den Mitgliedern für das Kommen und bei GemR Fritz Krenn für die Festlegung der Route.

Gestärkt mit einem – laut Wirt Gerhard Ganster „garantiert alkoholfreien“ Zwetschkerl – führte die Strecke über den Hof Riegelbauer zur Steinbauer Kapelle, den Stainzer Kogel und weiter zum Hochbehälter bei der Warte. Retour ging es über Kraxnerannerl und Angenofen nach Rachling, wo beim „Höllerhansl“ ungezwungene Gemeinsamkeit zelebriert wurde.

Der Wasserhochbehälter wird vom Wasserverband Stainztal betrieben. Herbert Mandl und Christoph Ninaus stellten ihn der Wandergruppe vor. „Er wurde 1965 gegründet“, verrieten die beiden Mitarbeiter, dass am Verband die Gemeinden Deutschlandsberg, Groß St. Florian und Stainz beteiligt sind. Aktueller Obmann ist Bürgermeister Alois Resch. Die Anlage umfasst zwei Behälter mit einem Fassungsvermögen von 500 und 800 m3, insgesamt betreut der Verband fünf Behälter mit einem Volumen von 2.500 m3, die von 60 Quellen aus dem Rosenkogelgebiet (durchschnittliche Schüttung 15 bis 30 Liter/Sekunde) gespeist werden. Inkludiert sind zwei Aufbereitungs-, sechs Drucksteigerungs-, 29 Druckreduzieranlagen, elf Übergabe- und sechs Kontrollschächte. Die Gesamtstrecke beträgt 400 Kilometer, die mit 150 Hydranten ausgestattet sind. In Summe versorgt werden 2.650 Häuser mit rund 9.000 Bewohnern.

Auf die umfassende Information erfolgte eine ebensolche Verpflegung der Wanderer durch den Wasserverband mit Geschäftsführer Wolfgang Hatzi. Die Kalorien reichten jedenfalls aus, um problemlos zum Ausgangspunkt zurückzukehren.