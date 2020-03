Sein Lebensmittelpunkt ist eindeutig Grafendorf. Hier ging Andreas Grundner zur Schule, hier fand er Freunde und hier bringt er noch heute sehr viel Engagement ein. Nach der Facharbeiterausbildung an der Landwirtschaftlichen Fachschule erlernte der heute 49-Jährige bei der Firma Hallenbau den Beruf des Maurers. In der Folge war er viele Jahre bei Pichler Bau in Wettmannstätten tätig, die letzten 15 Jahre davon als Gesellschafter.

Privat trat Ehefrau Manuela in sein Leben, die er 2000 in Stainz zum Traualtar führte. Mit den Söhnen Christian und Jakob bewohnt die Familie das schmucke Wohnhaus in Grafendorf. Frau und Kinder bezeichnet der am gleichen Tag wie Arjen Robben Geborene als Anker in seinem beruflich doch sehr fordernden Leben.

„Ich wollte etwas Anderes machen“, hatte Andreas Grundner schon lange das Jahr 2020 auf seiner persönlichen Lebensplanung stehen. Der unvermittelte Tod seiner Mutter spielte ebenfalls hinein, sodass er unverzüglich zugriff, als sich die Möglichkeit zum Einstieg bei der Gemeinde ergab. Seit Mitte Jänner ist er nun Mitarbeiter in Bauamt der Marktgemeinde.

Vom Mittelpunkt Grafendorf war schon die Rede, hier soll die Behauptung untermauert werden. Andreas Grundner, der sich für den Eigenbedarf einen Bauernhof eingerichtet hat, ist seit 37 Jahren Mitglied der Feuerwehr und heute deren Kassier. Bei der Abwassergenossenschaft Stainztal bekleidet er die Funktion des Vizeobmannes und in der Dorfgemeinschaft und dem Kapellenrenovierungsverein ist er als Organisator und Mitarbeiter aktiv. Neben der Familie sein Hobby? Motorrad fahren und seine Oldtimer.