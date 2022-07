„Ihr könnt die Sessel ruhig weiter auseinander stellen“, konnte Tanja Felkitsch von der Landentwicklung Steiermark diesmal – wohl hitzebedingt - etwas weniger Kandidaten als üblich begrüßen. Aber Quantität ist nicht gleich Qualität: Die Anwesenden im Veranstaltungszentrum „Hofer Mühle“ stellten voll und ganz ihren Mann.

Weiterarbeiten war gefragt

Die erste Aufgabe? „Schauen wir an, wie weit wir schon gekommen sind“, animierte die Moderatorin die Kinder, die einzelnen Themenbereiche – in Logos auf dem Zielpfeil zu sehen - in Erinnerung zu rufen. Noch genauer: Sie waren eingeladen, die beim letzten Workshop deponierten Wünsche, Anregungen und Veränderungen zu präzisieren und daran weiterzuarbeiten. Was ist ein Projekt? Was eine Aktion und was ein Verhalten? Tanja Felkitsch, assistiert von Beatrice Saurer (ÖVP), Günther Fließer (Turnverein), Roland Klug (SPÖ)und Friedrich Scheer (FPÖ), versuchte damit, die festgehaltenen Vorhaben auf ihre Umsetzungsdauer und -möglichkeit im Gemeinderat zu prüfen. Zur Erklärung: Keine Zigarettenstummel wegwerfen oder saisonal einkaufen fielen unter die Kategorie Verhalten, während Recycling als – kurzfristiges - Projekt und die Einstellung von Tierversuchen als – langfristige - Aktion definiert wurden.

Gewählt wird im Herbst

Wie geht es mit dem Kindergemeinderat weiter? „Die Wahl wird im Herbst stattfinden“, erklärte Tanja Felkitsch das Wesen einer anonymen Wahl und den Akt der Angelobung. In jedem Fall wird der Kinderbürgermeister für zwei Jahre im Amt sein, danach ist die nächste Generation an der Reihe.

Beim Workshop kam nach der Pause (mit Messner-Jause) ein lustiges Ausklangspiel (Zauberer Farbenfroh) an die Reihe, bevor alle Kinder von der Gemeinde (Bürgermeister Walter Eichmann war beim Workshop) zu einem Eis eingeladen wurden.