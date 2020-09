Bauarbeiten in Lannach im Plan

Auf der Großbaustelle der GKB wurden auf dem Streckenabschnitt zwischen Lieboch und Lannach von einem Schienenumbauzug neue Schwellen und Schienen aufgebracht,

anschließend verschweißt und durch Stopfarbeiten wurde der Gleiskörper in die Korrekte Lage gebracht .

Außerdem wurden die Arbeiten im Bereich des Bahnhofs Lannach fortgesetzt, insbesondere die Vorbereitungen für die Errichtung eines neuen Personentunnels.

Mit 31. August 2020 konnte der fahrplanmäßige Zugverkehr wieder aufgenommen werden.

Unter laufendem Betrieb wird allerdings fleißig weiter gearbeitet.

So ensteht zum Beispiel paralell zu den Arbeiten in Lannach ein neuer Bahnsteig und der damit verbundenen Zugang in Preding Wieselsdorf.

Am Wochenende 5./6. September steht dann die nächste Sperre an , diesmal allerdings auf dem "Köfacher Ast "

Info´s dazu unter :

www.gkb.at

oder in den Sozialen Medien wie zum Beispiel :

facebook/GKB

Die GKB bittet um Verständnis für die temporären Unannehmlichkeiten.