Beeindruckende Spendenaktion von Lannacher Freunden

Fünf Lannacher Familien sammelten vor Weihnachten einen Spendenbetrag von 11.000 Euro in nur einem Monat.

LANNACH. Auch wenn es seit 2018 keine Benefizabende mehr in der Steinhalle Lannach gab: Für eine Gruppe von Lannacher Freunden zählt ihre jährliche Spendensammelaktion schon zur vorweihnachtlichen Tradition. Und glücklicherweise auch für immer mehr treue Spender. "Wenn wir Ende November noch nichts ausgeschrieben haben, reden uns gewisse Leute schon an, ob wir nichts machen", erzählt Gerhard Lepaj.

Zusammen mit seiner "Gruppe Prosecco" sammelt er jährlich im Umfeld von Lannach gemeinnützige Spenden. Manchmal mit Benefizabend, so wie 2021 "nur" bei Verwandten und Bekannten in der Vorweihnachtszeit. Dennoch kam so die beachtliche Summe von 11.000 Euro in einem Monat zusammen. Auch viele Firmen waren wieder fix dabei, die anstatt Weihnachtsgeschenke etwas spendeten. "Es sind schon fast 'Stammkunden' dabei, die es schon erwarten, dass wir wieder was machen. Weil sie einfach wissen, da kommt jeder Euro dorthin, wo es hingehört", sagt Lepaj.

Unterstützung für Kinderklinik

Diesmal an die Hämato-Onkoligie der Kinderklinik Graz. Dort wurden fünf "Tripp-Trapp-Stühle" mit Babyaufsatz benötigt. Diese höhenverstellbaren Stühle helfen kleinen Patienten beim ergonomischen Sitzen und erleichtern das Gestalten kreativer Kunstwerke am Tisch. Geworden ist es deutlich mehr: Mit den gesammelten Spenden wurden noch Amazon-Gutscheine für Weihnachtsgeschenke gekauft. Und es blieb noch ein Betrag über, der für Geburtstagsgeschenke, Bastelmaterial oder Kochutensilien im laufenden, stationären Betrieb verwendet werden kann.

Es war bereits die neunte Spendenaktion der fünf Lannacher Familien. Seit dem Start im Jahr 2013 konnten sie ingesamt 91.000 Euro sammeln. "Beim nächsten Mal ist unser Ziel, dass wir die 100.000 Euro im zehnten Jahr erreichen", ist Lepaj optimistisch. "Vielleicht bringen wir wieder einen Benefizabend mit einem Kabarett zusammen."

