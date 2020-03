Rein in die Lederhose, den Hut nicht vergessen. Der Gehstock ist griffbereit, Wurst und Brot sind als Wegzehrung in den Rucksack gepackt. Jetzt kann es zum Josefikirtag nach Schwanberg gehen. Eine Runde von Weinbauern nimmt sogar den eigenen Schilcher zu dieser überaus beliebten Veranstaltung mit. Warum, das lesen Sie hier!

(jf). Wein, mit Maß und Ziel genossen, wird bekanntlich eine Geselligkeit stiftende Wirkung zugesprochen. Beim Josefiwein verhält es sich auf jedem Fall so. Denn der prämierte Schilcher, der diesen Titel Jahr für Jahr aufs Neue erobern muss, wird bei vielen Anlässen eingeschenkt. Immerhin fungiert er doch für zwölf Monate als Repräsentationswein der Region Sulmtal-Koralm-Weinebene.

Darüber, welcher Schilcherbauer heuer seinem Wein die weißgrüne Schleife mit der Josefikirche darauf umhängen darf, entscheiden eine Experten- und eine Prominentenjury in zwei Blindverkostungen. Am 19. März wird der Sieger ab 11.30 Uhr im Hof der Raiffeisenbank Süd-Weststeiermark präsentiert.

Wenn Bürgermeister Karlheinz Schuster nach alter Tradition zuerst die Finalisten bekannt gibt und erst dann den Josefiwein-Produzenten beim Namen nennt, verstummen vorübergehend sogar die Zugposaune von Heli Gsellmann, die Steirische Harmonika von Heinz Koch und die Waschrumpelgitarre von Laura Hainzl-Jauk. Doch danach steht Feiern bis zum Abend auf dem Programm. Als charmanten Ehrengast wird man heuer auch Weinhoheit Lisa Müller begrüßen dürfen, die mit dem Schilcherland als Wieserin ja eng verbunden ist.