Ihr traditionelles Benefiz-Radeln fiel auch heuer den Corona-Bestimmungen zum Opfer. Sich dadurch von der menschenfreundlichen Idee abbringen lassen? Keine Option für Ausdauersportlerin Claudia Müller, die ihre Bühne kurzerhand in das Wasser der Mur beim so genannten Puch-Steg in Graz verlegte.

Der Hintergrund des Einsteigens in die 3,8 Grad kalte Mur? Es sollten möglichst viele Schwimmmeter zurückgelegt werden. Jeder Meter konnte von Unterstützern gewidmet und damit einem karitativen Zweck zugeführt werden. Als Empfänger für die heurige Aktion hat sich Claudia Müller für den achtjährigen Leon (Papa Thomas war da) aus Stallhof entschieden, der bereits mehrere Operationen an den Hüften über sich ergehen lassen musste, an den Rollstuhl gebunden ist und nur eingeschränkt die Volksschule in Stainz besuchen kann. „Ich weiß, was das heißt“, hatte Claudia Müller bei ihrer Entscheidung da wohl auch ihre eigene Hüfterkrankung in jungen Jahren im Hinterkopf.

Jeder Meter zählte

Viele Meter kommen nur zusammen, wenn viele Schwimmer mitmachen. Erfreulich viele Teilnehmer schlossen sich der Aktion „Wir schwimmen – du hülfst“ an. Exakt waren es 21 „coole Typen“, die in Summe 4.000 Meter (darunter zehn Mur-Überquerungen) zurücklegten und beträchtlich viele Euros in die Spendenbox kraulten. Jana Pignitter (8), Schulkollegin von Leon, gab zusätzlich Gas: Sie klapperte ihre Umgebung, Verwandte und Bekannte ab und brachte derart über 500 Euro an Spenden ein.

Das Benefizschwimmen fand unter klar definierten Richtlinien statt. Stewards auf dem Wasser und an Land beobachteten die Schwimmer, die zusätzlich eine bunte Boje ziehen mussten. Jeder zurückgelegte Meter wurde festgehalten. Viele Besucher bevölkerten das Ufer, die Polizei schaute nach dem Rechten und das Team des Grünen Kreuzes mit Mario Wipfler, Peter Pöllabauer und Florian Gerhold sorgte für die gesundheitliche Sicherheit. Bei der Bekanntheit der Organisatorin nicht anders zu erwarten: Das ORF-Team Steiermark mit Moderatorin Gisi Hafner nahm sie nach dem Bewerb in Empfang.

Nautische Meile im Auge

„Ich bin immer schon gerne geschwommen“, bekannte Jasmin Pliessnig, Freundin von Claudia Müller aus ersten Eisschwimmtagen und Teilnehmerin in Graz, dass es beim Eisschwimmen um das Ausloten persönlicher Grenzen geht. Sie gab sich auch sicher, dass die Stallhoferin die ins Auge gefasste Nautische Meile (Plan Silvestertag in Ossiach) im Eisschwimmen schafft.