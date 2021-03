Die 1. Klasse der Unterstufe des Bundesgymnasium Deutschlandsberg war auf Exkursion zum Auerwild am Rosenkogel.



DEUTSCHLANDSBERG. Aufgeteilt in zwei Gruppen verbrachte die 1. Klasse der Unterstufe am BG Deutschlandsberg jeweils einen spannenden Vormittag am Rosenkogel.

Unter dem Motto "Namaste & Weidmannsheil", einem waldpädagogischen Projekt unter der Leitung von Christina Köstenbauer, Pädagogin, Kinder- und Purna Yogalehrerin, Waldpädagogin in Ausbildung, und Helmut Fladenhofer, Oberförster, Jäger, zertifizierter Waldpädagoge und Musiker wird dabei jungen Menschen ein ganz neuer Zugang zum Erlebnis Wald ermöglicht.

"Uns beiden ist es ein Anliegen, die Mensch- Wald -Beziehung zu verbessern,

Kindern die ökologischen Zusammenhänge des Waldes näher zu bringen; sie dabei zu unterstützen, ein Verständnis für den Wald als Lebensraum für die Wildtiere sowie einen respektvollen und natürlichen Zugang zu einer tierschutzgerechten Jagd zu entwickeln." Christina Köstenbauer und Helmut Fladenhofer

Ökologie auf den Spuren des Auerwildes

Während einer kleinen Wanderung bis zur Kapelle am Gipfel des Rosenkogels sind den Kindern die ökologischen Zusammenhänge im Wald anschaulich vor Augen geführt worden. Dabei konnten sie gerade auf den Spuren des Auerhahns allerhand Interessantes entdecken: Hinweise auf die Tiere des Waldes, ihre Wohn- und Versteckplätze sowie auch verschiedenste Sträucher und Baumarten und deren Lebensbedingungen. Auch die Hege und Pflege im Wald, die Hauptaufgabe der Jäger, wurde den Kindern von den beiden Waldpädagogen erklärt. Die Stimmung im Wald, noch dazu bei Neuschnee, war eine ganz besondere. So sind die Kinder mit voller Begeisterung durch den Lebensraum Wald gewandert und haben dabei viel neues Wissen mit nach Hause genommen.

Unterstützt wurde die Exkursion von der Steirischen Landesjägerschaft und der Stadtgemeinde Deutschlandsberg.