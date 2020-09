Aus Sicherheitsüberlegungen hatte auch die Bibliothek Stainz ihre Tätigkeiten heruntergefahren. Nun – nachdem die Bestimmungen etwas überschaubarer wurden – gestalten Leiterin Andrea Nechutny-Knoll und ihr Team die Öffnungszeiten wieder offensiver. „Unsere Räumlichkeiten sind nicht so riesig“, macht Nechutny-Knoll aufmerksam, dass alle Sicherheitsüberlegungen natürlich aufrecht bleiben. Ihr Zusatz aus Überzeugung: „Wir haben viele interessante Neuerscheinungen in unserem Fundus.“

Die neuen Besuchszeiten: Dienstag und Donnerstag 17-19 Uhr, Samstag 9-11 Uhr und am ersten Monatssonntag 9.30 bis 11.30 Uhr.