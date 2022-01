Am Sonntagnachmittag geriet ein Wohnhaus in Brand.

DEUTSCHLANDSBERG. Feuerwehr mitten in der Deutschlandsberger Innenstadt: Am Sonntag geriet im Laufe des Nachmittags ein Wohnhaus am Hauptplatz in Brand. Der Feuerwehreinsatz dauert noch an, es brennt aus dem zweiten Stock eines Hauses am unteren Hauptplatz. Dort sind Geschäfte, eine Bar sowie Wohnungen untergebracht. Das Feuer ging wohl von einem Zimmer aus.

Mittlerweile sind bereits zehn Feuerwehren (Deutschlandsberg, Frauental, Freidorf, Grünberg-Aichegg, Hohlbach-Riemerberg, Hollenegg, Osterwitz, Schamberg, Tanzelsdorf, Wildbach) im Einsatz. Nach und nach werden mehr Feuerwehrleute alarmiert. Mehr Informationen, wie Brandursache oder Verletzte, sind derzeit noch nicht bekannt.

Danke an alle Einsatzkräfte!

