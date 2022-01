Breitband wird im Bezirk Deutschlandsberg spürbar ausgebaut. Spürbar schnelleres Internet gibt es aber noch lange nicht überall – bei der Geschwindigkeit hängt der Bezirk hinterher.

BEZIRK DEUTSCHLANDSBERG. Flächendeckendes Gigabit-Internet in ganz Österreich bis 2030, auch in Bergdörfern und Grenzregionen – das ist das Ziel der österreichischen Breitbandstrategie. Allerdings auch schon seit 2019. Dann kam Corona dazwischen, was die Nachfrage nach schnellem Internet in Home Office und Lockdowns eher noch steigerte.

Breitband in Deutschlandsberg im Check



Im internationalen Vergleich hinkt Österreich hinterher, fast alle Nachbarländer haben im Schnitt schnellere Festnetz-Internetverbindungen. Die aktuellsten Zahlen aus dem Breitbandatlas: Österreichs Festnetz-Internet lädt durchschnittlich 309 Megabit in der Sekunde herunter. Da kommt der Bezirk Deutschlandsberg bei weitem nicht mit: nur 140 Mbit/s. Diese Zahl aus dem Q2/2021 ist aber doppelt so hoch als noch im im Q4/2020 (77 Mbit/s).

Neue und schnellere Anschlüsse

Ein Vergleich von 2020 auf 2021 zeigt zumindest, dass was weitergeht beim Breitband im Bezirk: Rund 870 Anschlüsse wurden neu gebaut, so gibt es derzeit 11.600 Breitband-Anschlüsse in Deutschlandsberg. Gerade einmal acht Prozent davon sind die eingangs erwähnten Gigabit-Anschlüsse, die also 1 Gbit/s (= 1.000 Mbit/s) oder mehr schaffen. Das ist aber schon vier Mal mehr als 2020.

Foto: RegionalMedien Steiermark

hochgeladen von Simon Michl

Viele Leitungen werden auch ausgebaut: So hat sich die Anzahl der Anschlüsse mit weniger als 10 Mbit/s fast halbiert. Dass das Internet im Bezirk schneller wird, liegt vor allem an Glasfaser (FTTH): Von diesen schnellen Leitungen, die bis in die Wohnungen verlegt werden, gab es 2020 nur 50 im ganzen Bezirk. Mittlerweile sind es schon über 800.

Foto: RegionalMedien Steiermark

hochgeladen von Simon Michl

Die meisten Breitband-Anschlüsse gibt es natürlich in der Bezirkshauptstadt Deutschlandsberg.

Foto: RegionalMedien Steiermark

hochgeladen von Simon Michl

Nur wenig dahinter kommen aber schon Wies und Eibiswald: Beide Gemeinden nehmen den Breitbandausbau selbst in die Hand, stellen bei vielen Anschlüssen selbst die Infrastruktur.

Foto: RegionalMedien Steiermark

hochgeladen von Simon Michl

Wies ist am schnellsten

Und Wies ist auch der "Speedking" im Bezirk: ein Drittel im Ort sind Gigabit-Anschlüsse, das macht die schnellste Downloadrate der Region. Ingesamt 1.250 Anschlüsse ergeben im Schnitt einen Breitband-Anschluss für 3,5 Einwohner:innen der Gemeinde – der beste Wert im Bezirk Deutschlandsberg.