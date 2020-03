Eine Kooperation in Grün: Der Verein Gemeinsam in Stainz, die Lebenswerkstätten Stainz und die Stainzer Grünen hatten sich zusammengeschlossen, um LAbg Sandra Krautwaschl, Klubobfrau der steirischen Grünen, zur Präsentation ihres Buches „Verschwendungsfreie Zone“ nach Stainz zu holen.

„Wir werden heute viele Fragen beantwortet bekommen“, stellte Grüne-Gemeinderat Uwe Begander eingangs die Formel Wirtschaft-Wachstum-Wettbewerb in Frage. „Es geht um das Zuviel“, verwies er auf den Umstand, dass in der Natur nicht alles unbeschränkt vorhanden sei.

Den Verein Gemeinsam in Stainz (GiS) stellte dessen Obfrau Irmgard Kratochwill vor. „Wir sind eine überparteiliche Organisation“, berichtete sie von anfangs 48 Asylwerbern, die von vielen freiwilligen Mitarbeitern betreut wurden. Das jüngste GiS-Betätigungsfeld: Bewusstseinsbildung zur Klimakrise.

„Sie ist verschwendungsfrei“, pries Ursula Gerhold, Sprecherin der Lebenswerkstätten Stainz, die Natur als absolutes – auch aus wirtschaftlicher Sicht - Vorbild an. „Mehr geht einfach nicht“, wies sie auf den Kreislauf zwischen wachsen und schwinden hin. Essenziell sei, ob heute derart viel produziert werden muss.

Viele Menschen – nahm Sandra Krautwaschl das Wachsen und Schwinden auf – würden diese Zusammenhänge bereits beherzigen. In ihrem neuen Buch „Verschwendungsfreie Zone“ zeige sie auf, dass der Umstieg auf andere Materialien das Problem nicht lösen könne. Zu schwer drücke der Punkt Verschwendung auf das Verhalten der Menschen. Noch schlimmer: Die Verschwendung sei an den Wohlstand gekoppelt. „Früher“, erinnerte sie an ihre Jugendzeit“, war Achtsamkeit normal.“ Heute würden 30% der produzierten Lebensmittel nicht genutzt.

Warum sich das geändert hat? Industrie und Handel schieben Kundeninteressen vor, agieren in Wirklichkeit aber ausschließlich in ihrem eigenen Interesse. Und da würde sich das Wegschmeißen gegenüber einer sorgsamen Logistik immer noch rentieren. Die mögliche Lösung: Die Politik bringt sich steuernd ein. Ein oft gehörtes Argument: Warum soll ich mit dem Umdenken beginnen? Weil es guttut, etwas Richtiges zu machen. Allerdings: Bewusstsein kommt nicht von allein, es braucht spürbare Anstöße. Als Beispiele nannte Sandra Krautwaschl Kostnix-Läden, sichtbare Verweigerung von Billigmode, verpackungsfreie Geschäfte, privates Carsharing und Repaircafés. Ihre generelle Anregung: „Seien sie achtsam und lassen Sie sich nicht alles gefallen.“