„Impfungen sind eine Erfolgsgeschichte“, sieht Michael Koren, der Impfkoordinator für die Steiermark, die Durchimpfung der Bevölkerung als den zielführendsten Weg, der hochansteckenden Krankheit Herr zu werden. Dieser Erkenntnis entsprechend, wurde in Österreich ein nationaler Impfplan festgelegt, der nun von den Bundesländern umgesetzt wird.

Zunächst etwas Grundsätzliches: Von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) wurden bis dato die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna zugelassen. Beide Entwicklungen entsprechen den EMA-Richtlinien, die Zulassung gilt für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Auch die Zuteilung der Impfstoffe obliegt der EU, gemäß der Bevölkerungszahl entfällt auf Österreich ein Kontingent von zwei Prozent. Aktuell besteht ein Engpass an Impfdosen, mit Zulassung weiterer Präparate sollte sich diese Situation aber verbessern. Wichtig: Die Impfung ist freiwillig und für den Empfänger kostenfrei.

Im nationalen Impfplan ist eine Priorisierung der Empfänger festgeschrieben. In der ersten Phase kommen Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen, Hochrisikogruppen und das Pflege- und Gesundheitspersonal in den Krankenhäusern an die Reihe. Danach – es wird ein Zeitraum von Februar bis April angegeben – sind Personen über 65 und Menschen mit Systemrisiko in den Bereichen Sicherheit, Justiz, Schulen und Bildungseinrichtungen an der Reihe. Anschließend soll die Impfung allen impfwilligen Österreichern zur Verfügung stehen.

Die Senecura-Gruppe Österreich hat umgehend ihre Teilnahme an den Impfungen erklärt. Am vergangenen Donnerstag machte der Impf-Tross Station im Seniorenhaus Stainz. Es kam der Impfstoff von BioNTech/Pfizer zur Anwendung, unter größten Sicherheitsvorkehrungen wurde die Impfung vom praktischen Arzt Elmar Kahr und einem Team diplomierter Pfleger verabreicht. „Unsere Bewohner zählen zur schützenwertesten Bevölkerungsgruppe“, war Hausleiterin Petra Theißl die Freude über ausreichend viele Impfdosen anzumerken. „Damit“, assistierte Pflegedienstleiterin Isabella Antensteiner, „sollte es bei uns bald wieder einen normalen Alltag geben.“ Beiden Damen war klar, dass sie beim Impfen mit gutem Beispiel vorangehen mussten. Ebenfalls dabei war Martha Pototschnig: „Ich war schon ungeduldig, das ‚Jaukerl‘ zu bekommen“, hoffte die 97-Jährige auf ein baldiges Leben ohne Abstand.

Den zweiten Teil der Impfung wird es in drei Wochen geben. Insgesamt kamen in Stainz 41 Bewohner und 21 Mitarbeiter in den Genuss der Impfung. Das Ergebnis mag die Verantwortlichen wohl nicht ganz zufriedengestellt haben, denn die so genannte Herdenimmunität wurde damit nicht erreicht. Seiner Vorbildwirkung kam auch Bürgermeister Walter Eichmann nach, er ließ sich ebenfalls immunisieren.