Zu Recht sagt man Mitarbeitern von seelsorgerischen, medizinischen, sozialen Einrichtungen und Einsatzorganisationen, die am Heiligen Abend oder zu Silvester Dienst machen, Dank für ihr Engagement. Dieses Dankeschön sollte man auch den freiwilligen Helfern in der Stainzer Teststraße nicht verwehren.

Seit Mitte Oktober ist die Teststraße im Wirtschaftshof der Marktgemeinde untergebracht. Gegenüber der vorherigen Location in der Festhalle Stallhof, die rund eineinhalb Jahre als Anlaufstelle für alle Testwilligen fungierte, sind die aktuellen Räumlichkeiten deutlich kleiner. An Qualität haben die Selbsttests unter Kontrolle, wie die Antigentest auch genannt werden, nichts verloren. Im Gegenteil: Durch die Erfahrung und den Umstand, dass die meisten Testwilligen im Computer leicht abfragbar sind, sind Staus so gut wie ausgeschlossen. Selbstverständlich werden auch unangemeldete Personen jederzeit betreut.

„Die Nachfrage ist deutlich zurückgegangen“, begründet Matthias Pratter, Koordinator der Marktgemeinde, die Übersiedelung in die Ettendorfer Straße. Derart konnte nicht mehr vertreten werden, dass vielen Vereinen und Organisationen, die davor in der Festhalle tätig waren, weiter ausgeschlossen blieben. Zum Vergleich: Gab es in der Anfangszeit etwa 120 Tests am Tag (an Samstagen noch mehr), finden sich jetzt oft nur vierzig Personen zur Testung ein.

Wie breit ist das aktuelle Testangebot? Montag von 7-9 & 17-19 Uhr, Dienstag 17-19 Uhr, Mittwoch 17-19 Uhr und Freitag 7-9 Uhr.