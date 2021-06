In Eibiswald steht der erste Pumptrack im Bezirk Deutschlandsberg. Die neue Anlage bietet sportliches Vergnügen für Jung und Alt.

EIBISWALD. In Zusammenarbeit von Marktgemeinde und Radclub Eibiswald entstand in nur wenigen Monaten ein moderner Pumptrack neben dem Erlebnisbad und dem Ölspur-Camping. Was die neue Anlage alles kann, sehen Sie im Video:

Neben dem Hauptkurs gibt's auch einen Kinderparcours und eine eigene Jumpline: auf 2.000 Quadratmetern mit einer Gesamtstreckenlänge von 300 Metern.

Der "3Eiben Pumptrack Eibiswald" hat zwei Rundkurse mit integrierter Jumpline.

Foto: Radclub Eibiswald

hochgeladen von Simon Michl

Die Nutzung ist kostenlos und jederzeit möglich. Allerdings gibt es einige Regeln zu beachten, wie Helmpflicht, kein Anhalten auf der Strecke oder keine motorbetriebenen Fahrzeuge: alle Infos auf pumptrack.3eiben.at.

Über Pumptracks

Pumptracks bestehen aus Wellen, Kurven und Sprüngen. Die sind so konzipiert, dass man darauf mit dem Rad fahren kann, ohne ins Rad zu treten. Geschwindigkeit und Schwung entstehen durch Hochdrücken des Körpers – also Pumpen. Neben herkömmlichen Fahrrädern können auch Scooter, Skateboards, Inlineskates und sogar Rollstühle darauf fahren.



