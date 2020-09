Im Koralpengebiet Ortsteil Garanas von der Gemeinde Bad Schwanberg befindet sich dieser klägliche Rest einer einst meterdicken uralten Linde. Es muß sich hier vor Hunderten Jahren um eine Hauslinde gehandelt haben, da sich in unmittelbarer Nähe Mauerreste eines Anwesens befinden. Das faszinierende daran ist, daß das verbliebene Rindenteil links wie rechts wieder ausgewachsen ist und mittlerweile zu einen, bzw. drei Bäumen geworden ist. Wenn man den Baumrest so ansieht, wurde diese Linde einst wohl von Blitz und Sturm zerstört. Was Mutter Natur, im Bezug auf diesem Baum, scheinbar nicht wirklich in die Knie zwingen vermochte. Wie ich schon in einigen meiner Beiträge erwähnte: "Die Natur findet immer einen Weg." So auch bei dieser Linde, welche wohl hunderte Jahre am Buckel haben dürfte, und bis zum heutigen Tag immer noch nicht aufgegeben hat. Und dies, obwohl auf Grund des Klimawandels, die Gewitter und Stürme heftiger, stärker und häufiger wurden. Es ist schon faszinierend, wie diese Linde all diesen Wetterkapriolen Jahrhunderte lang zu trotzen vermochte. Wir werden wohl kaum in Erfahrung bringen können, wie alt diese Linde wirklich ist, aber ein gutes Beispiel dafür, dass man sich nicht unterkriegen lassen muss, ist sie mit Sicherheit.